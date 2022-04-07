待批預售樓花逾2.4萬伙 數量創逾19年高
2022年04月07日 17:44
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受第5波疫情爆發影響，首季的預售樓花同意書審批進度緩慢。地政總署資料顯示，今年首3個月只有3個項目獲批預售，涉及1,211伙，較去年第四季的3,235伙，急跌逾六成。與此同時，累積待批預售樓花單位滾存量達24,834伙，數量為逾19年來新高。
地政總署亦公布，三月份批出1份預售文件，為恒基地產(00012)九龍啟德沐泰街8號項目，提供740伙，預計關鍵日期為2022年9月30日。
至於，上月新申請預售樓花同意書共錄4宗，涉及單位2,002伙。新申請預售樓花項目包括九龍倉集團(00004)發展的九龍龍翔道188號第1期項目，涉28伙，預計關鍵日期為2024年6月30日。另外，會德豐地產、恒基地產、新世界發展(00017)、中國海外發展(00688)等合作發展的九龍啟德承豐道22號，涉566伙，預計關鍵日期為2024年9月30日。
新界區方面，由信和置業(00083)及嘉華國際(00173)及中國海外發展合作發展的港鐵錦上路站項目第1B期，涉805伙。而於2月份撤回申請的恒基地產旗下粉嶺馬適路8號1期，再次申請預售，涉及單位伙數603伙，預計關鍵日期為今年11月30日。
此外，值得留意是，由中國海外、恒基地產、嘉華國際及九龍倉合作發展的啟德第4A區2號發展項目第1期的單位數目由636伙縮減至635伙，而該盤第4期的單位數目亦由510伙縮減至509伙，連同預計關鍵日期則由2024年3月30日延至2024年9月15日。