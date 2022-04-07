待批預售樓花逾2.4萬伙　數量創逾19年高

受第5波疫情爆發影響，首季的預售樓花同意書審批進度緩慢。地政總署資料顯示，今年首3個月只有3個項目獲批預售，涉及1,211伙，較去年第四季的3,235伙，急跌逾六成。與此同時，累積待批預售樓花單位滾存量達24,834伙，數量為逾19年來新高。

此外，值得留意是，由中國海外、恒基地產、嘉華國際及九龍倉合作發展的啟德第4A區2號發展項目第1期的單位數目由636伙縮減至635伙，而該盤第4期的單位數目亦由510伙縮減至509伙，連同預計關鍵日期則由2024年3月30日延至2024年9月15日。