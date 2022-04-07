惠譽重申香港長期外幣發行人違約評級為AA

評級機構惠譽重申，香港長期外幣發行人違約評級(IDR)為AA-，展望穩定。香港的評級受到龐大的財政緩衝、強勁的外部財政和高人均收入的支持。該評級反映治理和機構管理實踐與中國內地更緊密結合，這一趨勢自2019年年中以來穩步發展。

惠譽預計，香港2022年的增長將從2021年的6.4%放緩至1%。為遏制疫持續爆發而採取的廣泛社會限制措施估計會由4月下旬開始逐漸消退，可能會導致22年第一季度經濟大幅收縮。

展望未來，即使在當前的疫情消退之後，政府的動態清零缺乏明確的退出策略，可能會導致未來加強社會隔離措施。

該行對2022年的低迷展望還反映了中國內地與疫情相關可能產生溢出效應，以及惠譽最近因烏克蘭戰爭和對俄羅斯的經濟制裁而下調全球增長的影響。預計香港經濟將在2023年反彈3.5%，略高於疫情前的3%左右。

與此同時，香港的財政狀況仍然受到龐大財政儲備的支持，相當於GDP的30%以上，相對於「AA」同行而言，這是一個關鍵的信貸實力。此外，顯性財政債務很低，約佔GDP的8.5%。

自2019年以來強勁的資本市場集資和穩定的銀行業存款增長，凸顯香港作為領先金融中心的持續作用，特別是對於籌集離岸資金的中國內地公司而言。然而，嚴格的疫情控制措施，包括跨境旅行限制，加上政治多元化似乎有所收窄，並削弱了國際對法治的信心，正在導致就職人口外流。如果持續下去，這些趨勢可能會削弱香港作為外國跨國企業地區總部的吸引力，並加速與人口高齡化相關的長期經濟和財政政策挑戰。