m18講場：少林寺進軍地產　豪擲5.57億購鄭州地

嵩山少林寺唔好以為係武俠小說先至存在，到今時今日都仲屹立不倒㗎！之但係和尚都要開飯嘅，做咩可以發達而又唔使殺生？一於搞地產啦！

近日一間「鐵嵩科技」嘅公司，以底價4.52億元人民幣(約為5.57億港元)投得鄭州市一塊商業用地，面積約3.82萬平方米，土地用途為零售商業、批發市場、餐飲、旅館用地、商務金融。而呢間「鐵嵩科技」兩大股東為河南鐵投綜合開發和河南沅翰實業，持股比例分別為51%及49%。其中，河南少林無形資管持有沅翰實業70%股權，而嵩山少林寺方丈釋永信就持有少林無形資管80%股權。

內媒報道，釋永信方丈目前擁有18家企業嘅實際控制權，例如河南嵩頂文化旅遊發展、河南嵩山少林寺茶葉有限公司等。睇嚟方丈唔止心靈富有，連荷包都好富有。

釋永信方丈早喺16歲就出家入少林寺，到1999年正式接任少林寺方丈，中間仲搞過少林寺武術隊、少林寺紅十字會、少林寺影視公司，可以話係熟悉市場經濟。寺內收嘅香火錢亦都升穿晒100天同200天線，進入長時期牛市。佢傳聞係中國首位取得MBA(工商管理碩士)嘅僧人，亦被稱為「少林CEO」、「經濟和尚」。

方丈唔止係五行旺金，今次仲旺埋土添。對於佢有份投地，一班內地網民就唔多受落，紛紛問：「方丈哪裏來的錢？」亦都有心水清嘅網民留意到，呢間「鐵嵩科技」今年3月22日先成立，唔夠半個月就去投地，註冊資本係4.52億元人民幣，同投地成交額一樣，而且幅地係底價拍出，冇人爭。到底咩解究？佛曰：「不可說，不可說。」