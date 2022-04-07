比特幣急挫近6%　大好友：不怕！幣價仍可「奔向月球」

面對美國聯儲局蓄勢加快「收水」步伐，市場對高風險產品需求減少，拖累比特幣價格連日下跌。交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣價格周四(7日)一度跌穿4.3萬美元大關，過去24小時累挫約5.97%，殘見每枚42,749美元，創近兩周新低。

然而，比特幣頹勢亦未阻「大好友」繼續支持，虛幣投資公司Galaxy Digital行政總裁Mike Novogratz預期，美國經濟將會下滑，將迫使聯儲局態度由鷹轉鴿，屆時比特幣則可乘機飆漲「奔向月球(To the moon)」。

Facebook(Fb)母企Meta據報亦計劃開發以創始人朱克伯格命名的元宇宙用虛幣——「朱克幣(Zuck Bucks)」，惟可能不會使用區塊鏈開發。據悉，Meta傾向推出由公司控制的程式內代幣(in-app token)，令用戶可在旗下社交平台Instagram打賞創作者，或獎勵在Fb群組中「有重要貢獻的人」。

事實上，Meta並非首次發「虛幣夢」，早於2019年計劃推虛擬貨幣Libra，惟隨後面臨全球監管審查，各大合作夥伴陸續退出該計劃。儘管2020年易名為Diem，但未能闖出新景象，負責人David Marcus更意興闌珊，於去年底宣布離職；其後Diem亦於今年初清盤。

全球最大虛擬貨幣交易所幣安的美國分公司Binance.US宣布，完成第一輪外部融資，籌得資金超過兩億美元(約15.6億港元)，對應估值達到45億美元(約351億港元)，擬為未來首次公開招股(IPO)鋪路。

Binance.US行政總裁Brian Shroder表示，新一輪募資及估值驗證幣安美國現時的能力及增長前景，未來將專注現貨交易平台，並推出「雄心勃勃」的產品路線圖。他上月亦表示，幣安美國計劃未來兩至3年內IPO上市。