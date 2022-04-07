淘大花園兩房戶640萬成交　持貨4年帳賺65萬

剛性需求帶動，上車盤跌價後成交即時增加，牛頭角淘大花園本月暫錄約4宗買賣，按月增約50%，有兩房單位放盤3個月，減價40萬元，終以約640萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角康澤花園D座高層1室，實用面積約589方呎，三房設計，望海景，上月開價1,200萬元，最終減價50萬至1,150萬元承接，呎價約19,525元。

●利嘉閣李家成指，北角半山寶馬山花園17座低層A室，實用面積約815方呎，套三房間隔，每月租金3.5萬元租出，呎租約43元，單位目前仍由發展商一手持有收租。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角半山豪景高層A室，實用面積約1,801方呎，套四房連工人房間隔，望全維港海景，成交價達3,990萬元，呎價約22,154元，新買家為區外投資客。

●中原莊素娟表示，鰂魚涌太古城高安閣中層E室，實用面積約580方呎，兩房間隔，以1,060萬元連租約易手，呎價約18,276元，新買家屬用家，單位現時以2.1萬元租出，租金回報2.4厘。

●中原劉子峻透露，鰂魚涌南豐新邨兩周內連錄得10宗買賣，其中7宗屬兩房，包括3座中層G室，實用面積約391方呎，望柏架山山景，以645萬元易手，呎價約16,496元，新買家屬於用家。

●美聯周永業指，筲箕灣形薈剛錄得4月第2宗買賣，其中1A座中層H室，實用面積約281呎，開放式間隔，新買家為外區長線投資客，以584萬元承接，呎價約20,783元，原業主於2016年9月以約573.3萬元購入，帳面獲利約10.7萬元，近平手沽出單位。

●美聯佘錦驊表示，筲箕灣居屋東霖苑低層10室，實用面積約215方呎，於去年4月在已補價自由市場以約390萬元放盤，直至近期已下調叫價至約365萬元，並獲同區客議價後以約336萬元購入，呎價約15,628元。

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九龍區

●香港置業胡國安稱，牛頭角淘大花園4月暫錄約4宗買賣，較上月同期2宗增加約50%，屋苑F座商高層5室，望山景，兩房間隔，實用面積約390方呎，以680萬元放盤3個月，減價40萬元，終以約640萬元成交，呎價約16,410元，原業主於2018年1月以約575萬元購入，持貨約4年轉手帳面賺65萬元離場。

●香港置業吳仁傑表示，啟德OASIS KAI TAK第1座中層E室，實用面積約360方呎，一房間隔，以約1.6萬元放租約1個半月後，吸引同區客洽詢，減價1,000元，以1.5萬元獲承租，呎租約41.7元，新租客為年輕夫婦，睇樓一次即決定承租。

●中原陳智欣指，啟德區內4月暫錄2宗二手買賣，嘉匯9座中層C室，實用面積約377方呎，一房間隔，開價890萬元，本月初調整至860萬元即獲洽購，最新以850萬元易手，呎價約22,546元，新買家為同區分支家庭，原業主於2017年3月以約710萬元一手購入，帳面獲利140萬元，單位升值約20%。

●世紀21富山劉倩彤表示，慈雲山鑽嶺中層D室，實用面積約211方呎，一房間隔，成交價達448萬元，呎價約21,232元，原業主原先叫價455萬元，減價7萬元沽出，原業主早於2015年以374萬元購入，帳面賺74萬元，持貨約7年升值約20%。

●中原吳國豪稱，紅磡黃埔花園2期1座中層B室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以800萬元成交，呎價約17,167元，新買家為外區客，見疫情好轉，平價盤快速被消化，亦隨即加快入市步伐，承接上址自用。

●香港置業曾家輝透露，西南九龍匯璽7座中層F室，實用面積約353方呎，一房間隔，享市景，以約1.7萬元放租兩個月後，獲外區客洽詢，雙方議價後減價1,200元，以約1.58萬元租出，呎租近45元，較市價略低。

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣泓景臺7座低層D室兩房單位，實用面積約478方呎，享內園池景，成交價810萬元，呎價約16,946元，屋苑4月暫錄4宗二手買賣，現時約有80個單位放售，入場費由830萬元起。

●美聯張靖表示，長沙灣宇晴軒5座高層B室，實用面積約464方呎，兩房間隔，吸引外區用家承接換樓，成交價863萬元，較原先叫價888萬元，調減25萬元，輕微降價2.8%，呎價約18,599元。

●香港置業陳渝東指，荔枝角美孚新邨5期蘭秀街4號高層A室，實用面積約656方呎，三房間隔，望內園景，以約2.3萬元放租約4個月，即吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價1,500元，以2.15萬元租出，呎租約32.8元，較市價高約2%。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳城中駅4月暫錄8宗買賣，佔7宗為三房，其中7座一伙平台特色戶，實用面積約594方呎，套三房間隔，擁734方呎平台，以1,133萬元成交，呎價約19,074元。

●利嘉閣溫錦華透露，將軍澳夾屋叠翠軒3座高層B室，實用面積約614方呎，套三房間隔，遠眺海景，自由市場以818萬元易手，呎價約13,322元，項目現時約有36個單位放售，入場價由710萬元起。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山迎海．駿岸7座中層F室，實用面積約511方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價908萬元，放盤3個月，累減48萬至860萬元成交，減幅約5.3%，呎價約16,830元，原業主於2016年10月購入上址，當時作價731萬元，持貨逾5年帳面獲利129萬元，期內升值約18%。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山新港城C座高層3室，實用面積約321方呎，兩房間隔，放盤兩星期，當時叫價660萬元，減幅5.3%，終以625萬元成交，呎價約19,470元。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山曉峯灣畔1座高層D室，實用面積約510方呎，兩房間隔，享海景，原先叫價890萬元，放盤4個月，減價90萬元，減幅約10.1%，獲買家以800萬元購入，呎價約15,686元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山4月暫錄約25宗二手買賣，其中3座高層E室，實用面積約473方呎，兩房間隔，議價後以812萬元易手，呎價約17,167元，原業主於2010年以289萬元購入單位，帳面獲利約523萬元，單位升值約1.8倍。

●世紀21奇豐李仕明透露，大圍名城2座南翼低層A室，實用面積約679方呎，套三房間隔，終以1,155萬元沽出，呎價約17,010元，原業主於2018年3月以1,030萬元購入，持貨約4年帳面獲利125萬元，期內升值約12%。

●中原杜文俊指，沙田翠華花園4月錄3宗買賣，屋苑C座中層8室，實用面積約215方呎，開放式間隔，3月放盤開價約400萬元，4月份減至380萬元，其後再減至375萬元，日前反價至378萬元易手，呎價約17,581元，新買家為上車客。

●中原黎宗文透露，沙田第一城4月暫錄約12宗買賣，對比上月同期兩宗明顯增加，屋苑40座高層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，叫價約628萬元，早前減至590萬元，日前議價後以585萬元易手，呎價約19,243元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城1座低層H室，實用面積約327方呎，面房間隔，望內園景，放盤10日，原開價540萬元，減價17萬元或約3.1%，獲買家以523萬元承接，呎價約15,994元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田欣廷軒1座低層A室，實用面積約394方呎，兩房間隔，望內園景，單位放盤兩個月，叫價790萬元，減75萬元至715萬元沽售出，減幅約9.5%，呎價約18,147元。

●中原蔡創文表示，沙田碧濤花園4月暫錄約2宗買賣，最新錄2期富臨閣低層F室成交，單位實用面積約812方呎，兩房連套房間隔，3月放盤叫價約1,050萬元，近日調整至約990萬元，議價後售930萬元，呎價約11,453元，新買家為同區換樓客。

●中原霍栢雄透露，火炭駿景園4月暫錄約4宗買，屋苑1座高層B室，實用面積約958方呎，套三房及工人套房間隔，開價約1,300萬元，議價後以1,260萬元易手，呎價約13,152元，新買家為用家。

●中原周家傑稱，大埔白石角區4月份暫錄約4宗買賣，其中雲滙3座高層B6室，實用面積約448方呎，兩房間隔，開價約880萬元，議價後以871.8萬元易手，呎價約19,460元，原業主於2019年以851.2萬元購入，持貨約3年帳面獲利20.6萬元，單位期內升值約2.4%。

●中原許秋偉表示，大埔天賦海灣19座高層連天台戶，實用面積約1,053方呎，套三房間隔，連約857方呎天台，開價約1,800萬元，議價後以1,680萬元易手，呎價約15,954元，原業主於2016年以1,658萬元購入，持貨約6年帳面獲利約22萬元，期內升值約1.3%。

●中原陳敬天稱，粉嶺上水區4月暫錄約25宗買賣，其中牽晴間暫錄約4宗，該盤9座高層G室，實用面積約555方呎，套三房間隔，開價約816萬元，議價後以739萬元獲承接，呎價約13,315元。

●中原劉德興透露，粉嶺居屋欣盛苑F座高層5室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤時叫價約480萬元，議價後於已補自由市場售458萬元，呎價約11,421元，新買家為用家。

●中原溫旭銘表示，元朗尚悅5座中層F室，實用面積約355方呎，兩房間隔，叫價539萬元，放盤不足一星期，零議價售出，呎價約15,183元，新買家為上車客，見樓市正在升溫，為免遲買會貴，不議價即場落訂承接。

●美聯何勝康指，元朗PARK YOHO Genova第29座高層D室，實用面積約647方呎，三房間隔，原業主開價約930萬元放售，議價後減至888萬元成交，呎價約13,725元，原業主在2017年7月以約803.9萬元購入，帳面獲利約84.1萬元，期間物業升值逾10%。

●美聯蔡沚錡表示，元朗寶豐大廈錄4月首宗買賣，該廈高層B室，實用面積約211方呎，兩房間隔，樓價低於400萬元，議價後減價約22萬元，以328萬元成交，呎價約15,545元。

●祥益邱家邦指，屯門居屋兆禧苑E座高層9室，實用面積約351方呎，已補價毛由市場叫價460萬元，累減60萬元，獲外區買家以400萬元即睇即買，呎價約11,396元。

●美聯梁浩文稱，屯門居屋兆禧苑A座低層3室，實用面積約415方呎，兩房間隔，吸引上車客在已補價自由市場以400萬元購入，呎價約9,639元。

●利嘉閣司徒俊傑表示，葵涌新葵芳花園E座中低層3室，實用面積約408方呎，兩房間隔，望市景，開價700萬元，最終減價至638萬元沽出，呎價約15,637元。

●中原黃騰達透露，荃灣荃勝大廈低層D室，實用面積約391方呎，兩房間隔，開價520萬元，放盤約半個月，減價44萬元，即以476萬元沽出，呎價約12,174元，新買家為荃灣業主，多購一伙予子女居住，同類型單位去年高位成交價達560萬元，新做價低約15%。

●中原黃德純指，荃灣中心近兩日連錄3宗買賣，本月累錄5宗，包括6座高層G室，實用面積約380方呎，兩房間隔，獲上車客即睇即買，減價20萬元，隨即以480萬元成交，呎價約12,632元。

●中原黃志輝透露，荃灣怡景園2座中層F室，實用面積約545方呎，三房間隔，叫價800萬元，放盤約兩個月，減價15萬元，隨即以785萬元沽出，呎價約14,404元，新買家為同區上車客。

●中原林恩信稱，荃灣花園D座中層3室，實用面積約352方呎，兩房間隔，享單邊市景，去年11月叫價538萬元，最近減至490萬元，新近經議價後，最後以475萬元沽出，呎價約13,494元，新買家為區內租客，租樓接近一年，見近月樓價有所回落，感供樓負擔與租金相若，決定買入自住。

●中原李建華表示，荃灣區4月首星期累錄約30宗二手買賣，區內海濱花園16座中層E室，實用面積約450方呎，兩房間隔，開價630萬元，減價40萬元，隨即以590萬元沽出，呎價約13,111元，減幅約6.4%，新買家為外區家庭。

●利嘉閣鄺皓聰指，青衣青怡花園4座中高層F室，實用面積約343方呎，兩房間隔，開價555萬元，最終減價至545萬元沽出，呎價約15,889元，目前屋苑約有41個放盤，叫價由560萬元起。

●美聯李貫甡表示，青衣青怡花園5座高層G室，實用面積約547方呎，套三房間隔，享海景，附裝修，上月出價988萬元連車位放售，累減約6%至926萬元成交，撇除車位價值約140萬元計，做價創今年同類型單位新高。

●中原范德輝指，青衣區4月首星期累錄約28宗二手買賣，包括美景花園7座低層A室，實用面積約401方呎，兩房間隔，最初開價529萬元，放盤5個月，疫情下叫價減至499萬元，經議價後，最終以475萬元沽出，呎價約11,845元，新買家為同區上車客。

●利嘉閣周志榮稱，青衣灝景灣7座中層H室，實用面積約856方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，成交價1,540萬元，呎價約17,991元，屋苑3日內錄4宗買賣，目前約有85個放盤，入場價由750萬元起。

●中原陳輝麟表示，青衣海欣花園3座高層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，叫價825萬元，享市景，近日獲區內租客垂青洽購，議價後以785萬元沽出，呎價約15,362元，新買家租樓已一段時間，買樓準備結婚，所以拍板承接。

●美聯熊建明稱，馬灣珀麗灣5座低層E室，實用面積約594方呎，兩房樓王，放盤向來少有，享海景，本月初以820萬元放售，放盤數天，隨即獲得外區首置客以770萬元承接，呎價約12,963元，新買家上周睇樓後，即日落票議價洽購。

●中原曾顯業指，近期東涌區睇樓及成交量明顯回升，首星期已錄得約12宗買賣以及逾30宗租賃，其中藍天海岸6座中層F室，實用面積約388方呎，一房間隔，叫價660萬元，租客未遷出，不設睇樓，減價30萬元，隨即以630萬元沽出，呎價約16,237元，新買家為同區上車客。

●中原吳家威稱，東涌區本月累錄約11宗成交，較上月同期8宗稍增，映灣園12座低層E室，實用面積約544方呎，兩房間隔，享山景，開價700萬元，議價共減40萬元，以660萬元沽出，呎價約12,132元，新買家為區內租客，見樓價較高位已有一定的調整，而最近樓市氣氛正在回升，原業主肯減價即承接。

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