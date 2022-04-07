Yen價貶值對日本經濟無益　為何弊大於利？

日本也是俄烏戰爭的受害者！事關日本天然資源貧乏，依賴由俄國進口原材料，同時亦是美國與歐洲盟友，因此當地政府陷入兩難，在應對日圓走勢及確保大宗商品價格上顧此失彼。分析更認為，目前日圓持續貶值對當地經濟弊大於利。

外媒最新引述日本鋼鐵工業協會主席橋本英二看法，指過去日圓貶值，鋼鐵製造商或多或少都能受益，惟是次完全不同，直言「在能源及材料成本上升下，圓匯貶值的負面影響和風險是前所未見。」

而一批小型製造商所受的影響更大，汽車零組件生產商Yamato Manufacturing最新表明，原材料價格上升蠶食其利潤，成本在過去一年已經上升15%，預期未來還會繼續升，並揚言「要加價才能供應零部件。」

事實上，自美國聯儲局開始加息，美日兩國10年期債息的息差不斷擴大，加上日本央行上月底的無限量買債舉動，更令日圓「弱過藥煲」。據日媒統計，日圓首季貶值幅度高達5.7%，僅次於跌幅達11.7%的盧布，是「全球第二弱」。市場亦開始質疑，「日圓長期貶值乃日本經濟救星」的說法，皆因近期日圓大跌衝擊企業和消費者利益。

為了避免推高能源價格，日本政府近期亦頻頻出招，最新有傳不會禁止進口俄羅斯煤炭。據悉，現時日本由俄羅斯進口的煤炭量約佔其總進口量15%。

此外，國際貨幣基金組織(IMF)下調日本經濟全年增長預測，由1月時估計的3.3%降至2.4%，原因是首季經濟將出現萎縮，以及俄烏戰爭的溢出效應。