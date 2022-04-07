疫情拖累樓花銷售部署　待批量創近20年高

疫情拖累預售樓花同意書審批進度，今年首季只有3個項目獲批預售，涉及1,211伙，按季急跌逾六成。同時，亦有8個待批預售的項目延遲預計關鍵日期。此外，一手市場周四(7日)暫錄8宗成交。

●待批預售樓花逾2.4萬伙創近20年高

受第5波疫情爆發影響，首季的預售樓花同意書審批進度緩慢。地政總署資料顯示，今年首3個月只有3個項目獲批預售，涉及1,211伙，較去年第四季的3,235伙，急跌逾六成。與此同時，累積待批預售樓花單位滾存量達24,834伙，數量為近20年來新高。

●藍田港鐵站KOKO HILLS三房招標2,113.8萬沽

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，周四(7日)透過招標沽出1個三房單位。項目的2座19樓B室，實用面積899方呎，以2,113.8萬元成交，呎價約23,513元。

●大埔白石角雲滙第2期三房售1,150萬

新鴻基地產旗下大埔白石角雲滙第2期，最新售出11座12樓A2室，實用面積623方呎，三房間隔，成交價為1,150.32萬元，呎價約18,464元。

●馬鞍山泓碧連天台戶售3200萬元沽

●何文田VAU Residence一房單位同類新高價售785.7萬

萬科香港負責發展的何文田VAU Residence，最新以785.7萬元沽出20樓F室，為實用面積285方呎的一房單位，呎價約27,568元，成交總價及呎價為項目一房新高。

●元朗站The YOHO Hub三房呎價約20,688元

新鴻基地產的港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub，以1,113.01萬元沽出第2座15樓E室，為實用面積538方呎的三房單位，呎價約20,688元。

●青衣薈藍開放式戶544萬元沽

●白石角海日灣II頂層天台戶1,196.4萬招標售出

大埔白石角海日灣II透過招標售出1伙頂層連天台戶。該單位為第5座20樓A室，實用面積599 方呎，採兩房連儲物室間隔，設面積532方呎天台，以1,196.4萬元成交，呎價約19,973元。

●觀塘凱滙連天台戶售1,251萬元

●沙田畢架．金峰加推4伙

上述加推單位包括第一座3樓及5樓A、B室，實用面積由1,334至1,337方呎，採三房間隔，單位均設獨立電梯大堂。連同周一(4日)已加推單位計，兩輪共加推12伙。發展商表示，該盤截至今日下午5時，已錄逾30組客人參觀現樓示範單位。

●屯門掃管笏OMA OMA三房單位售988萬元