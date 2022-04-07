疫情拖累樓花銷售部署 待批量創近20年高
2022年04月07日 21:16
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疫情拖累預售樓花同意書審批進度，今年首季只有3個項目獲批預售，涉及1,211伙，按季急跌逾六成。同時，亦有8個待批預售的項目延遲預計關鍵日期。此外，一手市場周四(7日)暫錄8宗成交。
●待批預售樓花逾2.4萬伙創近20年高
受第5波疫情爆發影響，首季的預售樓花同意書審批進度緩慢。地政總署資料顯示，今年首3個月只有3個項目獲批預售，涉及1,211伙，較去年第四季的3,235伙，急跌逾六成。與此同時，累積待批預售樓花單位滾存量達24,834伙，數量為近20年來新高。
中國海外(00688)、恒基地產(00012)、嘉華國際(00173)及九龍倉(00004)合作發展的啟德第4A區2號發展項目第1期的單位數目，由636伙縮減至635伙，而該盤第4期的單位數目亦由510伙縮減至509伙，該盤的第1期至第4期項目預計關鍵日期，統一由2024年3月30日延至2024年9月15日。另新鴻基地產(00016)旗下4個項目亦稍為延期8日至3個月。
●藍田港鐵站KOKO HILLS三房招標2,113.8萬沽
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，周四(7日)透過招標沽出1個三房單位。項目的2座19樓B室，實用面積899方呎，以2,113.8萬元成交，呎價約23,513元。
●大埔白石角雲滙第2期三房售1,150萬
新鴻基地產旗下大埔白石角雲滙第2期，最新售出11座12樓A2室，實用面積623方呎，三房間隔，成交價為1,150.32萬元，呎價約18,464元。
●馬鞍山泓碧連天台戶售3200萬元沽
碧桂園(02007)等合作發展的馬鞍山泓碧，最新沽出位於1座16樓C室的連天台特色戶。單位為1座16樓C室，實用面積1,261方呎，採三房間隔，室內連樓梯往1,267方呎天台，成交價為3,200萬元，呎價約25,377元。
●何文田VAU Residence一房單位同類新高價售785.7萬
萬科香港負責發展的何文田VAU Residence，最新以785.7萬元沽出20樓F室，為實用面積285方呎的一房單位，呎價約27,568元，成交總價及呎價為項目一房新高。
●元朗站The YOHO Hub三房呎價約20,688元
新鴻基地產的港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub，以1,113.01萬元沽出第2座15樓E室，為實用面積538方呎的三房單位，呎價約20,688元。
●青衣薈藍開放式戶544萬元沽
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍，最新沽19樓A02室，實用面積207方呎，採開放式間隔，以544.3萬元成交，呎價約26,295元。據悉，新買家採用建築期付款計劃入市。
●白石角海日灣II頂層天台戶1,196.4萬招標售出
大埔白石角海日灣II透過招標售出1伙頂層連天台戶。該單位為第5座20樓A室，實用面積599 方呎，採兩房連儲物室間隔，設面積532方呎天台，以1,196.4萬元成交，呎價約19,973元。
●觀塘凱滙連天台戶售1,251萬元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，新近以1,251.02萬元沽出第2座55樓J室，實用面積485方呎，採兩房間隔，連420方呎天台，呎價約25,794元。
●沙田畢架．金峰加推4伙
新盤銷售反應理想，有發展商趁勢加推。遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，於本周內連沽10伙後，最新公布加推4伙三房單位。
上述加推單位包括第一座3樓及5樓A、B室，實用面積由1,334至1,337方呎，採三房間隔，單位均設獨立電梯大堂。連同周一(4日)已加推單位計，兩輪共加推12伙。發展商表示，該盤截至今日下午5時，已錄逾30組客人參觀現樓示範單位。
●屯門掃管笏OMA OMA三房單位售988萬元
永泰地產(00369)的屯門掃管笏OMA OMA，新近錄得2宗成交，合計涉資1,962.9萬元。其中，第2A座19樓A室，為實用面積607方呎的三房單位，成交價988.4萬元，呎價約16,283元。