俄羅斯與西方交惡　人民幣乘勢推進國際化

東歐戰火有利人民幣國際化！據報用人民幣支付的俄羅斯煤炭和石油將開始流入中國內地，為海外支付的里程碑，變相削弱美元的霸主地位。有經濟學家表示，俄羅斯多年來努力推動「去美元化」，相信中俄以人民幣結算能源的趨勢將會持續。

內地諮詢公司汾渭能源資訊服務表示，數家內地企業上月以人民幣作為支付工具採購的俄國煤炭，包括冶金煤和動力煤等將於本月抵達，此為美國和歐洲制裁俄國，並將部分俄國銀行逐出國際金融體系以來，首批以人民幣支付的大宗商品出口。

事實上，煤炭和石油交易一直以美元結算，不少內地買家在俄國遭金融制裁後臨時停止採購。對此，俄國原油賣家向內地買家提供人民幣付款選項，據知情人士透露，首批以人民幣購買的俄羅斯混合原油(ESPO)將於5月交付內地地方煉油廠。此外，沙特阿拉伯亦正與內地磋商用人民幣為其部分原油定價，意味着人民幣國際使用範圍愈來愈廣。

一直以來，內地都在尋求取代美元在全球貿易中的主導地位，如今一些能源供應國提供人民幣支付選項，將加快人民幣國際化步伐。上月底國際貨幣基金組織(IMF)發布的數據顯示，去年第四季人民幣在全球外匯儲備中的佔比升至2.79%，創2016年第四季該數據以來的新高，目前位居全球第5位。

然而，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷認為，人民幣對美元主導地位仍未能構成巨大威脅。雖然中俄開放人民幣結算的確能在帳面上增加以人民幣結算的貿易額，惟國際化還需視乎中俄之間能否有更多以人民幣結算的其他貿易，且除中俄外，第三方是否亦能使用人民幣結算等，相信美元在國際上的地位仍難以動搖。

另邊廂，國家外匯管理局公布最新外匯儲備規模數據，截至今年3月底，內地外匯儲備規模為3.18億美元，按月下降258億美元，降幅為0.8%，連跌3個月。期內，官方儲備資產中黃金儲備為6,264萬安士，按月持平。

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英解釋，上月跨境資金流入總體回升，外匯市場供求延續基本平衡。受主要國家貨幣政策、地緣政治局勢、疫情等因素影響，美匯指數上漲，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。 她指，目前外部環境更趨複雜嚴峻，國際金融市場波動性加大，惟內地經濟長期向好基本面不變，將支撐外匯儲備規模保持整體穩定。

此外，中國人民銀行繼續引導貨幣市場平穩，連續4日進行百億元人民幣(下同)7日期逆回購操作，因有1,500億元逆回購到期，周四實現淨回籠1,400億元。

人民幣匯價方面，人民幣中間價周四上調140點子，至6.3659兌每美元；在岸人民幣收市微升2點子，報6.3634；離岸價高見6.3588。交易員指，短期美元或升破100關口，惟人民幣仍相對平穩，短期維持約6.34至6.38區間上落。