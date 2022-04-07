惠譽維持澳門「AA」評級　展望穩定

評級機構惠譽重申，澳門長期外幣發行人違約的「AA」評級，展望「穩定」，比香港的「AA-」評級高一級，但同屬極低債務違約風險。

該機構解釋，本次澳門的評級主要基於其非常強勁的公共和外部財政，以及在經濟低迷時期的審慎財政管理。惠譽認為，即使博彩旅遊業的復甦較預期來得遲，澳門的主要信貸緩衝仍會保持良好。惟評級要更進一步的話，卻受到以下因素影響：澳門經濟基礎狹窄、主要倚賴中國內地遊客，以及中國對待博彩旅遊的態度影響到澳門的政策。

該機構預計，澳門經濟在今年會增長19%，其中博彩收入可回復至疫情前的約44%。(如以2019年全年賭收2,924.55億澳門元(下同)計，即惠譽預測今年賭收達1,286.8億元，與政府預計的1,300億元相若)。該機構又預期，澳門會跟隨內地維持「清零」策略，以恢復內地旅客為優先。故近日內地確診個案上升，都令短期內旅客恢復情況變得不穩定。

惠譽讚揚澳門財政為眾多主權之中最穩健之一，當賭業復甦，預料其今年經常帳盈餘會擴大至GDP的15.6%，明年料至23.4%。又料其主權淨外來資產(SNFA)今年達GDP的三倍。政府財政儲備在2021年底增至6,430億澳門元，相當於7個財政年度的支出。