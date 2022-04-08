東方日報B1：聯儲收水下月提速　每年「縮表」達8.8萬億

為應對新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊，美國聯儲局透過瘋狂印鈔救市，如今卻要面臨通脹飆升至瀕臨失控的苦果！事實上，通脹升至逾40年高位之後，聯儲局終於釋出市場翹首以盼的「收水路線圖」，估計每月出售資產上限為950億美元，意味每年「縮表」規模最多可高達1.14萬億美元(約8.89萬億港元)。

聯儲局於2020年3月重啟量化寬鬆(QE)至今，資產負債表由原來4.3萬億美元(約33.54萬億港元)，膨脹至接近9萬億美元(近70.2萬億港元)，即此輪「印錢」規模達到驚人的4.6萬億美元(約35.88萬億港元)！

聯儲局最新披露的3月議息會議紀錄顯示，聯邦公開市場委員會(FOMC)成員一致認為，通脹上升及勞動力市場緊張，有必要在5月初的下個FOMC會議宣布開始「縮表」，速度將會比2017至2019年期間更加快。官員們大致同意每月「縮表」規模上限應定於950億美元，其中包括600億美元的國債和350億美元的按揭抵押證券(MBS)。

星展香港經濟研究部高級經濟師周洪禮表示，今次「縮表」的速度明顯有所加快，皆因目前美國通脹已高達8%，但貨幣政策卻遠落後於實際情況，物價攀升已成為最顯著的經濟風險。再者，早前債市已出現「債息倒掛」的經濟衰退信號，就算衰退最終不一定出現，當局也需要先行壓低通脹，避免未來陷入滯脹的境地。

與此同時，市場對於加息步伐的預期也不斷提速，估計下次會議將會加息半厘。周氏指出，調整加息步伐未必純粹從經濟角度出發，背後更可能有政治考慮。因為2024年將是美國總統大選年，因此有必要把握當前的「窗口期」，完成收緊貨幣政策的動作，避免在選舉年加息。

內地券商中金公司指出，聯儲局打算僅用約3個月的時間，就把每月縮表規模提升至上述950億美元的上限，節奏比預期中快得多。另方面，過去「縮表」通常以「被動方式」進行，即是債券到期之後不會再續期。

不過，這次議息紀錄顯示，官員大多均同意聯儲局考慮直接在市場上出售MBS，務求讓資產組合以國債為主，假如每月到期的國債本金低於「縮表」的上限，更可能會通過減持最長52周的短期國債(Treasury Bills)來補足限額，反正它是安全且流動性相對高的資產，不愁沒有買家接貨，財政部有需要的時候大可以再發行，這些操作一定程度上反映了當局希望更快地削減資產規模的意願。

議息紀錄亦顯示，許多官員本來傾向聯儲局在3月份加息半厘，然而，因為俄烏戰爭爆發才臨時「轉軚」，改為支持加息0.25厘。中金認為，這反映了聯儲官員的態度比想像中更加「鷹」派。展望在接下來的議息會議，多位官員也認為，未來可能需要單次或多次地加息0.5厘，特別是在通脹壓力加劇的情況之下。

立場鷹派的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德直言，目前介乎0.25至0.5厘的政策利率遠落後於實際水平，他認為3.5厘才是合適的水平；在未來會議上提出的加息的前瞻指引將非常重要。

聯儲局鷹派的「縮表」路徑亦進一步提振美元匯價走勢，美匯指數周四曾高見99.82，創2020年5月以來新高；而港元匯價亦一度逼近7.84水平，創近兩年新低。外媒綜合訪問了53位外匯策略師後發現，約三分之二認為美元升勢尚未完結，更預期至少可以再上升3個月，其餘更相信升勢可持續長達半年。

外匯交易平台OANDA亞太區高級市場分析師Jeffrey Halley指出，美匯短期內已經突破了99.5的阻力位，接下來將會經歷一些整固後料可「破百」，衝上100.5至101之間。他認為，美元匯價不會有太大的回調空間，美國與歐洲兩國的息差擴闊、東歐局勢未明朗等因素將會繼續為美元提供支持。