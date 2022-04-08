美股收市上揚　惠普急升14%

美國股市周四(7日)反覆做好，道指收報34,583點，升87點或0.25%；標指收報4,500點，升19點或0.43%；納指收報13,897點，升8點或0.06%。

追蹤20隻航空、鐵路和貨運股的道瓊斯運輸平均指數截至周三已連跌6日，收報14,562點，比去年11月2日觸及的52周高位18,246點，下跌逾兩成，技術上進入「熊市」。一派分析員把該指數作為經濟指標，因為飛機和火車等交通工具表現活躍反映經濟景氣，反之亦然。

儘管該指數於2016年、2018年及2020年也「見熊」，其中只有2020年經濟真的衰退，22V Research創始人德比謝爾警告，投資者應預期中期股票回報疲弱，經濟增長將在未來6至9個月放緩。

以往甚少沾手科技股的「股神」巴菲特，旗下投資旗艦巴郡大手買入老牌個人電腦(PC)公司惠普(HP)接近1.21億股，相當於持股約11%，成為最大股東，HP周四股價急升14.75%，收報40.06美元。

據報美國證券交易委員會(SEC)正調查亞馬遜或利用第三方賣家數據，幫助發展自家品牌，外媒早在前年曾揭發亞馬遜員工恒常地利用個人第三方賣家數據，開發自家品牌產品，但該企否認事件。亞馬遜股價全日跌0.61%。

經營名牌牛仔褲「Levi's」的Levi Strauss公布，截至2月底止首財政季度收入按年增長21.9%至15.91億美元，勝預期，定價提高下毛利率按年擴大1.07個百分點至59.28%，連同盈利較高的自營銷售佔比提高，經營毛利率亦有所上升，純利按年增長37.42%至1.95億美元，經調整每股純利46美仙，勝預期，維持11月底止本財政年度收入增長指引於11至13%。該企管理層稱，便裝在全球愈益流行，需求踏入3月未見衰減，也不見消費者因為通脹改買較平的衣履。該企股價收市跌0.67%。