俄羅斯4月初原油產量創下近兩年來最大降幅

外媒報道，4月初俄羅斯石油產量創下近兩年來最大降幅，因一些買家在俄羅斯入侵烏克蘭後從其他地方尋找能源供應。

如果情況延續至整個4月，俄羅斯4月原油產量將比前月減少每日約50萬桶，為新冠肺炎疫情初期俄羅斯隨石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)大幅減產以來最大產量降幅。

外媒引述俄國能源部旗下CDU-TEK的數據，從4月1日到6日，俄羅斯平均原油日產量為143.6萬噸，相當於每日約1,052萬桶，比3月日均1,110萬桶的水平減少4.5%。

俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)稱，4月份產量可能環比下降4%至5%，原因是原油發貨的物流調整且油輪可能存在問題。

事實上，自入侵烏克蘭以來，佔全球產量約10%的俄羅斯一直承受着巨大的經濟壓力。最近幾日制裁變得更加嚴厲，歐盟計劃禁止從該國進口煤炭。

包括美國和英國在內，目前只有少數幾個國家明確禁止購買俄羅斯原油和石油產品；至於一些其他傳統買家回避俄羅斯原油，但其他部分買家，尤其是亞洲買家，繼續購買俄國的能源。