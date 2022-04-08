道指升87點　布油下試100美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報99.75；港匯見7.836；離岸人民幣(CNH)報6.3619；美元兌日圓處124.1；歐元報1.0872，英鎊報1.307。金價處1,932.6美元。布油報101.44美元，紐油處96.82美元。比特幣報4.36萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水80點。

●道指收報34,583點，升87點或0.25%；標指收報4,500點，升19點或0.43%；納指收報13,897點，升8點或0.06%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報21,687點，跌120點或0.56%。

●即月恒生指數夜期收報21,740點，跌62點，低水69點，成交18,894張。

●外媒報道，美國國會最終通過法案，取消俄羅斯和白羅斯的正常貿易關係地位，並將該份得到白宮支持的法案提交給總統拜登簽署。

●希臘中央銀行周四(7日)在其報告中表示，將今年經濟增長預期從之前的4.8%，下調至3.8%，並將通脹率上調至5.2%。

●美國2月消費信貸增加418.2億美元，預期增加181億美元，前值增加68.38億美元。

●芝加哥聯儲銀行行長埃文斯和亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克在一次虛擬活動中發表講話，均呼籲投資者對聯儲局從寬鬆貨幣政策立場轉向中性貨幣政策立場保持謹慎。

●外媒報道，4月初俄羅斯石油產量創下近兩年來最大降幅，因一些買家在俄羅斯入侵烏克蘭後從其他地方尋找能源供應。

●紐約期油收報每桶96.03美元，跌20美仙或0.21%；布蘭特期油收報每桶100.58美元，跌49美仙或0.5%。

●紐約6月期金收報每安士1,937.8美元，升0.8%。美匯指數報99.76，升0.16%。

●英國富時100指數收報7,551點，跌35點或0.47%；法國CAC指數收報6,461點，跌37點或0.57%；德國DAX指數收報14,078點，跌73點或0.52%。