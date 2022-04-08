鄺紫珊：替代能源產業長線看俏

俄烏衝突已持續超過一個月，令能源價格波動持續。一直以來，歐洲多國都依賴俄羅斯天然氣供應，此次事件可謂加速各國對替代能源的開發。事實上，近年新能源的開發成本已逐漸降低，目前已大幅低於傳統能源，若以2050年達致淨零碳排目標，替代能源產業將成為長線發展趨勢。

另一方面，通貨膨脹將是今年投資市場的重要課題，尋找的投資目標需能抵銷通脹帶來的成本上升，也需要在產業中有競爭力、具定價能力及可持續發展，相信環保及能源產業會是今年備受市場關注的題材之一，其中包括環境、社會及管治(ESG)、新能源及綠色轉型等題材。

現時已有不少機構投資者及家族基金專門朝着這方面尋找投資目標，其中綠色消費的崛起也是大勢所趨，在長線需求穩健下，電動車、智慧能源及替代能源將為後市帶來可持續的商機。

隨着近10年的科技發展，大幅降低潔淨能源的成本及提高其使用度，以太陽能為例，過去10年太陽能發電成本便降低80%、風力發電成本減少45%，以及鋰電池成本也下降88%，成本降低能有效帶動潔淨能源普及化，也為相關產業帶來更多投資機會。

俄烏局勢讓傳統能源價格飆升，促使歐洲主要國家更堅定發展潔淨能源，以德國為例，目前已提出新立法草案，將全面實現可再生能源發電的目標提前至2035年，較之前目標提前至少5年。

據了解，歐洲可能在一年內大幅削減俄羅斯的天然氣進口，並同時以「安全及可負擔」的方式，加快轉向使用潔淨能源。至於中國及日本等國家亦已訂立法案，加快能源轉型及零排放的技術研發，都有利智慧能源及替代能源，以及帶動相關產業蓬勃發展，投資者可多加注意，以捕捉相關的投資機遇。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊