溫灼培：澳元受惠央行加息開綠燈

澳洲央行周二議息，一如預期維持息率不變於0.1厘水平，但在其聲明中，對於貨幣政策前景，澳洲央行放棄了用「耐性對待」字眼，指當地失業率已急速回落到4%水平，即近50年低位，未來通脹率料會隨之回升，而相信在未來數月公布的數字中將會證實此點。

是次澳洲央行的聲明，與以往單單指不排除今年內將有首次加息機會明顯有別，今次聲明更清晰指出有加息意向，現市場正等待本月27日澳洲公布的第一季消費物價指數(CPI)，以審視通脹情況。澳洲並非每月公布一次通脹，回顧去年第四季，澳洲通脹率已高企在3.5%水平，超越了央行訂下的2至3%通脹目標範圍。由於2月24日爆發了俄烏戰爭，全球商品價格大幅上漲，幾可肯定澳洲首季的通脹率將會更高，並給予央行加息理據。

現按照澳元利率期貨價格變化顯示，該行6月議息會議加息0.15厘已是市場共識，加息0.25厘機會率也高達九成，而今年內加息至1.6厘，即加息6次機會率達98.8%。另一因素導致澳央行在貨幣政策上轉「鷹」，是因美國聯儲局已開展加息周期，且加息步伐正有所加快。如澳洲央行不跟隨加息，資金將會從澳洲流走轉到美國，這會減弱澳洲經濟動力。

受惠於上述澳洲央行言論及市場相關預期，澳元兌美元周二一度突破76.5美仙，重上去年6月高位。然而，聯儲局理事布雷納德指，當局應盡快加速縮表，令美元強勢，壓抑了澳元升幅。不過，澳元於74美仙具龐大支持，藉着商品價格帶動下，有機會逐步升至78美仙。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培