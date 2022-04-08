法拉第未來收到納斯達克通知　違反上市規則

由賈躍亭創立的電動汽車公司法拉第未來(Faraday Future)公布，在4月4日收到了納斯達克股票交易所發出的信函，信函中表明FF公司尚未提交截至2021年12月31日的10-K年度報告表格，違反了納斯達克上市規則條款。

於2022年3月31日，FF向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份延遲提交通知，並同時發布一份新聞稿，其中聲明FF將無法在規定時間內提交10-K表格。公司指需額外時間完成由公司獨立董事組成的特別委員會建議的額外調查工作、並實施進一步的整改措施，並最終確定公司截至2021年9月30日的10-Q季度報告表格和10-K財務報表的相關披露信息。

正如之前所披露的，納斯達克方面給予FF一次例外，即允許FF在2022年5月6日前完成10-Q表格和10-K表格的提交。由於這一額外的逾期，公司必須在2022年4月19日之前提交對其原計劃的更新，以重新符合相關合規條款。公司計劃及時提交對其原計劃的更新。

此前已披露納斯達克通知公司，若未能在2022年5月6日或之前提交第3季度的10-Q表格和10-K表格，公司將收到退市通知。公司將有權就此決定向納斯達克聽證會提出上訴，並要求保留上市資格。公司正努力工作，以盡快完成並提交第3季度的10-Q表格以及10-K表格，目前預計在2022年5月6日或之前提交這2份文件，並在提交10-K表格後立即提交經修訂的S-1表格的註冊聲明。