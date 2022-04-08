【高盛推介】美團阿里受壓表現落後　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周四(7日)失守160港元水平，周五(8日)早段受壓持續，現報154元，跌約3.3%，為科技股表現中相對落後。有券商料外賣業務穩固及可續錄健康增長，料其2019年至2022年收入複合增長率為33%。該行重申對美團「增持」評級，目標價220元。

阿里巴巴周四跌約2.2%，周五早段繼續下跌，最低見101.5元，為半個月低位。現報101.9元，跌約3.1%。有券商指阿里最近3月份股票回購力度加大，反映了公司對長期前景的信心。該行重申對阿里「買入」評級，目標價268元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁低積極吸納美團好倉，本周三(6日)及本周四共錄得約2,500萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉方面，熊立於周四獲資金轉向流入，有約210萬元，並較集中在180元收回區域產品。

阿里方面，亦見近日資金趁低吸納好倉，本周三及本周四共錄得約1,330萬元資金流入，並見周四流入牛證的資金較集中在95元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，美團周四繼續獲北水買入，錄得約4.6億元資金淨買入。

美團購29782，行使價178.98元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.3倍，開價穩定、行使價150至180元間產品中，槓桿最高之一。

美團購20643，行使價110.98元，2022年6月24日到期，實際槓桿6.0倍，貼價。

美團牛64522，收回價140元，行使價137元，換股比率500，實際槓桿9.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團沽13985，行使價148.48元，2022年8月17日到期，實際槓桿2.8倍，高槓桿。

美團沽11186，行使價135元，2022年9月13日到期，實際槓桿2.8倍，熱門條款。

美團熊66042，收回價190元，行使價193元，換股比率500，實際槓桿3.8倍，近35元收回距離遠熊。

阿里購23523，行使價118.28元，2022年7月8日到期，實際槓桿6倍，行使價100至120元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。

阿里購20643，行使價110.98元，2022年6月24日到期，實際槓桿6倍，貼價。

阿里牛57509，收回價95元，行使價93元，換股比率100，實際槓桿10.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里牛61375，收回價90元，行使價88元，換股比率500，實際槓桿7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

阿里沽25190，行使價98.88元，2022年6月6日到期，實際槓桿5.3倍，貼價。

阿里沽12962，行使價78元，2022年9月21日到期，實際槓桿3.6倍，價外、低街貨。

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