【高盛推介】快手回調至70元 逼近區間底部
2022年04月08日 11:17
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高盛(亞洲)有限責任公司：快手周四(7日)跌約4.4%，周五(8日)早段再度於低位整固。早上低開後曾跌穿70港元關口，及後見支持反彈。現報70.75元，跌約1.7%。進而觀察快手近期表現，股價在過去3周於70至85元間上落，周五早段回調至70元附近，見資金趁低吸納。有券商指快手對本土業務今年底達到收支平衡有信心。該行料快手非通用會計準則經營溢利率將按年改善13個百分點，維持對其「買入」評級，目標價100元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金積極趁低吸納好倉，本周三(6日)及本周四共錄得約1,400萬元資金流入，並見周四流入牛證的資金較集中在65元，及60元收回區域的遠牛。此外，周五早段快手回調至70元附近，亦見資金趁低吸納。
淡倉方面，周四資金轉向流入淡倉，有約90萬元，並見流入熊證的資金集中在82元，及80元以下收回價的近熊。
投資者如看好，認購證方面的貼價兼高槓桿選擇可留意屬行使價70至85元間產品中，槓桿最高的(14088)。熱門的高槓桿選擇可留意屬行使價90元以下產品中，槓桿最高的(28755)。中年期低面值選擇可留意(17726)。牛證方面可留意屬遠牛的快手牛(66786)，與現價有約10元收回距離。
快手購14088，行使價84.9元，2022年7月4日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、行使價70至85元間產品中，槓桿最高。
快手購28755，行使價90元，2022年6月27日到期，實際槓桿5.9倍，熱門、行使價90以下產品中，槓桿最高。
快手購17726，行使價85元，2022年9月23日到期，實際槓桿3.6倍，100兌1選擇、貼價、中期、低街貨。
快手牛66786，收回價60元，行使價57元，換股比率100，實際槓桿5.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
快手沽22521，行使價74.95元，2022年6月23日到期，實際槓桿2.8倍，貼價、低街貨。
快手熊57220，收回價90元，行使價93元，換股比率100，實際槓桿3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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