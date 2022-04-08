【高盛推介】快手回調至70元　逼近區間底部

高盛(亞洲)有限責任公司：快手周四(7日)跌約4.4%，周五(8日)早段再度於低位整固。早上低開後曾跌穿70港元關口，及後見支持反彈。現報70.75元，跌約1.7%。進而觀察快手近期表現，股價在過去3周於70至85元間上落，周五早段回調至70元附近，見資金趁低吸納。有券商指快手對本土業務今年底達到收支平衡有信心。該行料快手非通用會計準則經營溢利率將按年改善13個百分點，維持對其「買入」評級，目標價100元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金積極趁低吸納好倉，本周三(6日)及本周四共錄得約1,400萬元資金流入，並見周四流入牛證的資金較集中在65元，及60元收回區域的遠牛。此外，周五早段快手回調至70元附近，亦見資金趁低吸納。

淡倉方面，周四資金轉向流入淡倉，有約90萬元，並見流入熊證的資金集中在82元，及80元以下收回價的近熊。

快手購14088，行使價84.9元，2022年7月4日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、行使價70至85元間產品中，槓桿最高。

快手購28755，行使價90元，2022年6月27日到期，實際槓桿5.9倍，熱門、行使價90以下產品中，槓桿最高。

快手購17726，行使價85元，2022年9月23日到期，實際槓桿3.6倍，100兌1選擇、貼價、中期、低街貨。

快手牛66786，收回價60元，行使價57元，換股比率100，實際槓桿5.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

快手沽22521，行使價74.95元，2022年6月23日到期，實際槓桿2.8倍，貼價、低街貨。

快手熊57220，收回價90元，行使價93元，換股比率100，實際槓桿3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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