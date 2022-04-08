姚浩然：縮表不影響流動性　中海油吼位買入

美國聯儲局最快5月縮表，時富財富管理董事總經理姚浩然認為，縮表短期對市場流動性影響其實不大，聯儲局早前逆回購金額破萬億美元，因此即使縮表，每月最多也只是950億美元，需時一年多才耗盡逆回購金額，所以目前市場流動性仍相當充裕。加上縮表令10年期債息上升，反而令債息出現倒掛機會減少。他相信縮表初期會對大市造成心理壓力，但消化過後，美股會偏好。

至於港股方面，他指出，由3月開始恒指由18,200點反彈，已累積不少升幅，市場需作出整固，而且即將有不少中資股出業績。他提醒大家要小心科技股，因第一季預期較弱，亦有縮減人手，反映互聯網平台遇到挑戰。姚預測，恒指暫時沒有方向，在22,300至22,400點水平有一定阻力，下方21,400至21,500點有支持，4月份亦會因假期較多，交投會相對淡靜。