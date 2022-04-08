姚浩然：縮表不影響流動性 中海油吼位買入
2022年04月08日 11:26
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美國聯儲局最快5月縮表，時富財富管理董事總經理姚浩然認為，縮表短期對市場流動性影響其實不大，聯儲局早前逆回購金額破萬億美元，因此即使縮表，每月最多也只是950億美元，需時一年多才耗盡逆回購金額，所以目前市場流動性仍相當充裕。加上縮表令10年期債息上升，反而令債息出現倒掛機會減少。他相信縮表初期會對大市造成心理壓力，但消化過後，美股會偏好。
至於港股方面，他指出，由3月開始恒指由18,200點反彈，已累積不少升幅，市場需作出整固，而且即將有不少中資股出業績。他提醒大家要小心科技股，因第一季預期較弱，亦有縮減人手，反映互聯網平台遇到挑戰。姚預測，恒指暫時沒有方向，在22,300至22,400點水平有一定阻力，下方21,400至21,500點有支持，4月份亦會因假期較多，交投會相對淡靜。
油價開始在高位回落，姚表示主要與美國釋放石油儲備有關，加上內地市場對原有需求未有預期中高。他認為油價回調，對油股股價衝擊力不大。他指出，中國石油(00857)息率頗佳，而中國海洋石油(00883)雖暫時因回A未派息，但預計息率有大概6厘，在息率支持下股價不會大跌。他認為石油股中線來說，在收息及前景上，都是可逢低吸納的板塊，他建議10.5元可買入中海油。
吉利汽車(00175)3月銷量按年升1%，扭轉首兩個月跌勢，惟總結首季只完成全年目標20%。姚認為吉汽銷售表現落後，新能源汽車比例低及上年產量不達標有關，令股價積弱。他指如投資者睇好新能源車發展，不如選擇比亞迪(01211)、理想(02015)或小鵬(09868)會更好。他相信吉汽股價在11元左右會有支持，但因為產量在短期難以有改善，市場上亦有其他選擇，未必有太大上升動力。