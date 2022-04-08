畢馬威：2025年中國財管市場有望達195萬億元

會計師行畢馬威在《未來財富管理行業趨勢與展望》報告中指出，全球財富管理行業正發生變化，並可從五大信號反映，包括經濟信號、競爭信號、技術信號、客戶信號及監管信號。畢馬威中國金融業主管合夥人張楚東表示，財富管理行業蘊藏着持久增長潛力，尤其是中國等新興市場，預計未來幾年的財富積累呈指數級增長，到2025年，中國財富管理市場規模有望達到25萬億美元(約195萬億港元)。

他指出，其主要驅動因素包括不斷增長的家庭和企業財富；養老儲備的資金缺口、個人承擔的養老責任；財富代際轉移趨勢等。

自新冠肺炎疫情爆發後，消費者信心减弱、失業、債務上升和經濟低增長等現象，疊加「人口減少」、「去槓桿」和「逆全球化」三大趨勢。與此同時，金融科技改革全球財富管理行業，新入場者以效率、個性化服務和低成本為優先戰略，搶佔市場份額。

從技術及客戶信號看，數碼化轉型正在持續改變客戶關係，企業業務網上化已成為常態，客戶對個性化無縫體驗的期望愈來愈高。至於監管方面，全球各國的監管機構現在更積極干預市場，以促進競爭、改善網絡安全、保護數據、增強企業韌性、支持弱勢客戶並增進消費者對財富管理行業的信任。

值得留意的是，中國財富管理行業在政策導向、市場趨勢、市場機構三方向表現出與海外市場不同的一些特點。畢馬威中國資產及財富管理諮詢主管合夥人鄭昊提到，「共同富裕」是中國財富管理未來發展主旋律，在政策目標持續推動下，未來中國財富管理將有別海外市場專注服務高淨值及富裕階層的模式，行業更「普惠」。

他續指，中國監管機構更重視對投資者的保護，「資管新規」時代以來財富管理行業合規監管日趨精細化，不斷重申和強化金融行業持牌經營要求，採取多項措施封堵灰色業務空間，密集出台個人信息保護法規等。此外，2021年11月以來，基金投顧業務指引文件密集發布，投顧業務監管法規體系加速成型。另外要留意的是，一系列養老政策的出台，為內地養老財富市場帶來龐大的發展機遇。

從市場趨勢看，據高盛研究報告數據顯示，截至2020年中國居民個人可投資資產總規模達31萬億美元，2021至2025年期間有望繼續保持雙位數增速，到2025年中國居民可投資資產總規模將達到50萬億美元。此外，中國財富管理市場的各類資管產品資產規模於2020年已達104萬億人民幣，並仍將保持11%的年均複合增長率，到2025年中國財富管理市場規模將達到25萬億美元的規模。