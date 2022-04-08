二手樓價指數按周反彈1.14% 　創20周最大升幅

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報179.36點，按周升1.14%，為20周最大升周。而中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.13點，按周升1.13%，亦為20周最大升幅。CCL(中小型單位)報179.23點，按周升1.19%，升幅49周以來最大。CCL(大型單位)報180.01點，按周升0.87%，升幅4周以來最大。

CCL四大整體指數齊升，單周升幅顯著，兼結束2周齊跌，樓價出現尋底成功信號。政府推出放寬按保措施，加上疫情開始緩和，部分買家搶先入市，二手買賣增加，樓價結束調整，並有見底回升迹象。近期樓市氣氛轉旺，二手交投明顯急升，樓價有望重拾升軌，相信CCL將轉勢穩步上升。

本周四區樓價三升一跌。其中港島樓價升勢率先跑出，帶領整體樓價向上。早前港島樓價跌幅較大，反彈幅度亦較快。港島CCL_Mass報184.91點，按周升2.66%，升幅20周以來最大，連升2周共2.90%。新界西CCL_Mass報168.79點，按周升1.84%，終止2周連跌。九龍CCL_Mass報173.20點，按周升0.40%。新界東CCL_Mass報193.26點，按周跌0.81%。