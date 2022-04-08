第5波首盤！啟德MONACO MARINE料月內展開首輪銷售

疫情有回落趨勢，發展商急不及待部署推出大型全新盤。會德豐地產旗下的啟德的MONACO MARINE預計今日內上載樓書，該公司常務董事黃光耀表示，正部署短期內公布項目的銷售安排，計劃於月內展開首輪銷售，為第5波疫情爆發後首個推售的大型樓盤。

黃氏續指，項目主打兩房至三房單位，佔整體八成。首階段會率先推出高座單位，涉及約450個單位，大部分實用面積介乎326至713方呎。項目有機會下周開價，會採用貼市價策略發售，相信項目大部分單位售價會低於1,920萬元，為放寬按保的適用範圍。

他表示，展望下周復活節假期可開放項目展銷廳予公眾參觀，並準備了三個示範單位。至於早前舉行的網上優先預約參觀計劃，至今已逾5,000人登記預約睇樓。

該公司總經理(業務拓展)楊偉銘，該盤由兩幢高座及四幢低座大樓組成，合計提供559伙，預計關鍵日期為2023年3月15日。

另外，該公司總經理(市務)陳惠慈表示，該盤的會所設施包括24小時健身室、雙戶外健身平台、網球大師室等，並會安排專業教練為住戶提供有益身心的課程。