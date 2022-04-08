道期升134點　油價企100美元

●美匯指數報99.94；港匯見7.8376；離岸人民幣(CNH)報6.3668；美元兌日圓報124.07；歐元企1.0871，英鎊處1.3047。金價報1,931美元。布油報101.27美元，紐油報96.88美元。比特幣企4.3萬美元水平。道指期貨升134點。

●市後關注點

22:00 美國2月批發銷售

-中國生物製藥：創新藥TQ-B3525被納入突破性療法藥物名單。

-大摩降康師傅目標價及評級。

-傳許家印深圳灣豪宅2.7億人幣沽，喜茶否認購入。

-中海油擬發行26億股A股，下周一網上路演。

●中國經濟：

-畢馬威：2025年中國財管市場有望達195萬億元。

-網信辦：內地推整改互聯網企業平台演算法安全問題。

-首季中國中小企業發展指數報88.7，連跌4個季度。

●「脫俄」動真格！英國擬增建8座核反應爐。

●印度維持利率不變，德銀估第3季上調。

●巴菲特被抨是比特幣「頭號敵人」。

●【富可敵國】企業市值換成GDP，呢間科技巨頭世界排名第8...

●駿隆：3月強積金又輸錢，首季人均蝕逾1.6萬元。

●ING：日本不會干預匯市，除非圓匯跌穿呢個位...

●耶倫：美國推出數碼美元或要歷時數年。

●港元1個月拆息再跌至0.18464厘。

●加薪吸人：

-美貨車司機短缺。沃爾瑪提高1.2萬名車手年薪至逾85萬元。

-金融界缺才！去年行業平均加薪一成。