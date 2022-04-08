道期升134點 油價企100美元
2022年04月08日 16:11
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●美匯指數報99.94；港匯見7.8376；離岸人民幣(CNH)報6.3668；美元兌日圓報124.07；歐元企1.0871，英鎊處1.3047。金價報1,931美元。布油報101.27美元，紐油報96.88美元。比特幣企4.3萬美元水平。道指期貨升134點。
●市後關注點
22:00 美國2月批發銷售
●恒生指數全日收報21,872點，升63點或0.29%。國企指數收報7,490點，跌5點或0.07%；科技指收報4,422點，跌51點或1.15%。主板成交1,031億港元。https://bit.ly/3uXKER8
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●滬綜指收升15點，地產股升1.3%，金融、水泥及煤炭股全線升1.1%。https://bit.ly/3JkDiMS
●中國經濟：
-畢馬威：2025年中國財管市場有望達195萬億元。
-網信辦：內地推整改互聯網企業平台演算法安全問題。
-首季中國中小企業發展指數報88.7，連跌4個季度。
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●ING：日本不會干預匯市，除非圓匯跌穿呢個位...
●耶倫：美國推出數碼美元或要歷時數年。
●港元1個月拆息再跌至0.18464厘。
●加薪吸人：
-美貨車司機短缺。沃爾瑪提高1.2萬名車手年薪至逾85萬元。
-金融界缺才！去年行業平均加薪一成。