中銀保監：將加大普惠型小微企業信用貸款投放力度

中國銀保監會根據《政府工作報告》關於擴大普惠金融覆蓋面、通過穩市場主體來穩就業、進一步推動解決小微企業融資難題的決策部署，近日印發了《關於2022年進一步強化金融支持小微企業發展工作的通知》。

《通知》指出，銀行業繼續實現普惠型小微企業貸款增速、戶數「兩增」。結構方面，力爭普惠型小微企業貸款余額中信用貸款佔比持續提高，並且努力提升小微企業貸款戶中「首貸戶」的比重，大型銀行、股份制銀行實現全年新增小微企業法人「首貸戶」數量高於上年。成本方面，在確保信貸投放增量擴面的前提下，力爭全年銀行業總體新發放普惠型小微企業貸款利率較2021年有所下降。

《通知》還要求加大對先進製造業、戰略性新興產業小微企業的中長期信貸投放，支持傳統產業小微企業在設備更新、技術改造、綠色轉型發展方面的中長期資金需求，同時為小微外貿企業提供適當的外匯避險產品，擴大出口信用保險對中小微外貿企業的承保覆蓋範圍和規模。此外，銀行亦應通過「隨借隨還」和續貸等方式優化小微企業貸款的期限管理。對臨時經營困難但確有還款意願和吸納就業能力的小微企業，統籌考慮貸款展期、重組等手段，按照市場化原則自主協商還本付息方式。

《通知》強調，銀行保險機構要圍繞保就業保民生任務，對新市民、個體工商戶、依法毋須申領營業執照的個體經營者的金融需求積極響應，提升金融服務的均等性和便利性。同時，要着力改善金融資源投放的區域均衡性，特別是大型銀行、股份制銀行，要向欠發達地區的小微企業傾斜信貸支持。

中銀保監指，銀行業對普惠型小微企業貸款連續4年實現高速增長，截至2022年2月底，貸款餘額19.67萬億元人民幣，按年增長22.16%，比起各項貸款的增速高出11.15個百分點，而有貸款餘額的戶數達到3,450.58萬。2022年首2月新發放普惠型小微企業貸款利率5.57厘，自2018年首季以來保持穩步下降的態勢，已累計下降2.24個百分點