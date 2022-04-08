知乎通過上市聆訊 騰訊持股逾12%為最大股東
2022年04月08日 19:22
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在美國上市的內地網上資訊平台知乎(美股：ZH)已通過香港聯交所上市聆訊，以同股不同權(WVR)架構在港作第二上市。瑞信、摩根大通、中金及招銀國際為聯席保薦人。早前有傳其計劃集資至多3億美元(約23.4億港元)，惟據聆訊後的初步招股文件，公司不會獲得任何集資淨額，故最終很有可能是以不涉及發行新股及集資的介紹形式在港掛牌。
文件顯示，A類普通股持有人每股可投一票，而B類普通股持有人則每股可投10票，全由公司創辦人、董事長兼行政總裁周源所持有。不過，未有披露最新的投票權比例。去年虧損按年擴大至12.98億元人民幣(下同)，2020年同期蝕5.17億元。若撇除股權激勵費用，按非公認會計準則財務計，經調整淨虧損7.5億元，2020年則為3.37億元。去年收入按年飆升1.18倍至29.59億元。
該公司於2010年成立，去年在美國紐約證券交易所上市，招股價為9.5美元，以周四(7日)收市價2.63美元計，累挫72.31%。周氏透過家族信託持有公司11.64%股份。以股份計，騰訊控股(00700)為最大股東，持有12.02%股份，而資訊科技(IT)界紅人李開復創辦的投資公司創新工場持股9.65%。