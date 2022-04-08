樓市成交轉旺　太古城暫錄9宗成交按月增2倍

踏入4月份疫情緩和，樓市成交轉旺，市區藍籌屋苑交投彈升，其中鰂魚涌太古城暫已錄9宗成交，較上月同期增加兩倍，紅磡黃埔花園亦已錄12宗買賣，更按月急增5倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬指出，鰂魚涌太古城4月至今錄9宗成交，較上月同期勁升兩倍，其中華山閣低層H室，實用面積約689方呎，三房間隔，以1,126.8萬元易手，呎價約16,354元。原業主於2015年6月以992萬元買入單位，持貨7年帳面獲利134.8萬元，單位升值約14%。

●中原鄭俊輝表示，柴灣樂翠臺本月已錄3宗成交，其中3座高層J室，實用面積約700方呎，三房間隔，望開揚山景，以710萬元易手，呎價約10,143元。原業主於2001年以160萬元買入單位，持貨21年帳面獲利550萬元。

●美聯陳嘉樂指出，薄扶林豪峰二期中層戶，實用面積約1,184方呎，四房連雙套房間隔，坐擁海景，成交價2,698萬元，呎價約為22,787元。原業主於2004年2月份以約850萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約1,848萬元，升值約2.17倍。

●世紀21日昇地表示，北角建華街建華花園高層D室，實用面積約552方呎，三房間隔，原開價為980萬元，最終減價45萬元，減幅約4.6%，成交價935萬元，呎價約16,938元。

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九龍區

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨2期百老匯街40號低層A室，實用面積約734方呎，兩房間隔，有裝修，開價900萬元，議價後以870萬元成交，呎價約11,853元。原業主於2007年11月以277.5萬元購入上址，持貨14年多帳面獲利592.5萬元離場，單位升值逾2.1倍。

●中原余偉豪表示，茶果嶺麗港城本月暫錄7宗成交，平均實用呎價約14,247元，屋苑29座低層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，最初開價770萬元，現降價20萬元，以750萬元成交，呎價約14,368元。原業主於2007年9月以225萬元買入單位，持貨逾14年半，現轉手帳面獲利525萬元，單位升值逾2.3倍。

●中原袁顯岸稱，紅磡黃埔花園本月暫錄約12宗成交，較上月同期僅2宗急增，平均實用呎價約15,857元。其中2期11座低層E室，實用面積約466方呎，兩房間隔，享正南船景，以830萬元成交，呎價約17,811元。

●利嘉閣甘尚德表示，奧運站帝柏海灣2座中層F室，實用面積約473方呎，兩房間隔，以1,100萬元沽出，呎價約23,256元。原業主於2013年11月以約695萬元購入單位，持貨約8年半，現轉手帳面獲利約405萬元，單位升值約58%。

●利嘉閣余浩維指出，奧運站一號銀海2座中層C室，實用面積約665方呎，三房連套房間隔，外望海景，成交價1,650萬元，呎價約24,812元。原業主於2014年以1,199.7萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約450.3萬元，升值約38%。

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新界區

●中原陳顏輝表示，沙田新城市廣場3期於4月暫錄約1宗成交，屋苑4座中層B室，實用面積約583方呎，兩房間隔，開價約998萬元，放盤不足一個月，減至990萬元易手，呎價約16,981元。原業主於1991年以124萬元購入單位，持貨31年帳面獲利約866萬元，單位升值約7倍。

●中原杜文俊稱，沙田河畔花園本月暫錄2宗成交，屋苑A座中層3室，實用面積約242方呎，兩房間隔，放盤開價約480萬元，減價至475萬元易手，呎價約19,628元。原業主於2015年以342萬元入市，持貨7年帳面獲利約133萬元，升值約38.9%。

●中原陳鴻霆指出，馬鞍山4月暫錄約25宗二手成交，其中天宇海錄2宗，屋苑6A座中層A室，實用面積約751方呎，三房連套房間隔，開價約1,100萬元，以1,088萬元易手，呎價約14,487元。原業主於2010年以602.7萬元購入單位，持貨12年帳面獲利約485.3萬元，單位升值約80.5%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山曉峯灣畔4月暫錄約3宗成交，屋苑2座低層B室，實用面積約653方呎，三房間隔，以830萬元易手，呎價約12,711元。原業主於2002年以202萬元購入單位，持貨20年帳面獲利約628萬元，升值約3.1倍。

●美聯麥偉成表示，粉嶺綠悠軒5座低層G室，實用面積約612方呎，三房連套房間隔，原開價約730萬元，買家考慮到疫情開始受控，擔心遲買更貴，提早入市計劃，以715萬元承接單位，呎價約11,683元。原業主於2009年10月以243萬元購入單位，是次轉手帳面賺472萬元，升值近2倍。

●美聯葉劍威稱，粉嶺居屋昌盛苑B座高層3室，實用面積約506方呎，兩房間隔，區外白表買家在家人資助首期下，以未補價第二市場413萬元購入單位，較開價低約4%，呎價約8,162元。

●中原徐家倫表示，大埔白石角區本月暫錄約4宗成交，其中溋玥‧天賦海灣9座低層B室，實用面積約1,136方呎，三房連套房間隔，以1,535萬元連車位售出，呎價約13,512元。原業主於2012年以約1,222萬元入市，是次沽貨帳面獲利約313萬元，升值約25.6%。

●中原唐啟樂稱，東涌東環首星期已錄得5宗成交，追貼上月全月6宗紀錄，其中5A座高層A室，實用面積約644方呎，三房連套房間隔，開價990萬元，減至960萬元沽出，呎價約14,907元。原業主於2018年11月以883萬元買入單位，持貨3年多帳面獲利77萬元或8.7%。

●中原謝秋儀表示，荃灣海之戀項目一星期內連錄7宗買賣，當中海之戀‧愛炫美佔6宗，屋苑3B座低層A室，實用面積約529方呎，兩房間隔享海景，原叫價1,200萬元，近期已叫價降至1080萬元，最終減至1,063萬元獲上車客承接，呎價約20,095元。原業主於2017年以844萬元一手入市，持貨近5年帳面獲利219萬元，升值約26%。

●中原伍潔玲稱，荃灣錦豐園錄本月首宗成交，單位為2座低層F室，實用面積約507方呎，三房間隔，享內園及泳池景，叫價660萬元，減價20萬元，以640萬元沽出，呎價約12,623元。買家為區內分支家庭首置上車，睇樓兩年終遇心水盤，睇樓一次即決定承接。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣居屋青雅苑低層11室，實用面積約443方呎，兩房間隔外望海景，已補價自由市場成交價約518萬元，呎價約11,693元。屋苑目前放盤量有約11個，入場價由430萬元起。

●祥益袁思賢指出，屯門瓏門1座高層D室，實用面積約482方呎，兩房間隔，獲區外客以910萬元承接，呎價約18,880元。原業主於2012年以約470.8萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約439.2萬元。

●美聯梁浩文表示，屯門居屋龍門居16座低層D室，實用面積約592方呎，原則三房改為兩房間隔，未補價第二市場成交價396萬元，呎價約6,689元。原業主在2004年10月以78萬元購入單位，現轉售帳面賺318萬元，物業升值逾4倍。

●祥益黃慶德稱，新屯門中心7座高層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，原叫價615萬元，累減42萬元，以573萬元售出，呎價約12,403元，低於市價。

●祥益黃慶德指出，屯門居屋悅湖山莊13座中層E室，實用面積約431方呎，減價7萬元，已補價自由市場成交價443萬元，呎價約10,278元。

●美聯郭仲雅稱，元朗加州花園鳳凰徑單號屋，實用面積約1,017方呎，套三房間隔，早前曾以1,228萬元售出，其後買家撻訂，原業主重新放售單位，終以「原價」1,228萬元成交，呎價約12,075元。

●中原柯勇指出，將軍澳區4月首7天已錄87宗成交，比上月同期急增逾2倍，其中晉海II5B座中層C室，實用面積約491方呎，兩房間隔，以885.8萬元成交，呎價約18,041元。原業主於2017年11月以671萬元購入單位，持貨逾4年帳面獲利214.8萬元，單位升值約32%。

●利嘉閣羅志雄表示，將軍澳維景灣畔8座高層H室，實用面積約645方呎，三房連套房間隔，外望山巒及海景，原開價1,180萬元，議價後以1,138萬元易手，呎價約17,643元。原業主於2007年10月以約402.8萬元購入單位，持貨至今逾14年，帳面獲利約735.2萬元，升值約1.8倍。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳領都1座右翼低層D室，實用面積約977方呎，四房連套房間隔，望內園景，原開價1,200萬元，3月疫情嚴峻時減至1,160萬元，再經一輪議價後以1,100萬元成交，累減約100萬元或8.3%，呎價約11,259元。

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