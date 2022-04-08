【產經專題】疫下全球產業大執位　運輸業或成大贏家

踏入21世紀，全球就業市場已不斷顛覆傳統思維！雖然古語有云「萬般皆下品，唯有讀書高」，警醒世人重視教育，但時移世易難一本通書睇到老，尤其是網購潮興起，物流貨運等一條龍服務需求急增，從事體力勞動的運輸工作月入7萬元不是夢，隨時勝過金融、IT(資訊科技)人才，更證明「細個唔讀書，大個做運輸」說法已不合時宜，所謂行行出狀元，包攬全球運輸王國隨時成為疫情下大贏家。

【科企風光不再 市場憂爆裁員潮】

網信辦周五發布通知，將牽頭開展「清朗．2022年算法綜合治理」專項行動，指導科企對照《互聯網訊息服務算法推薦管理規定》要求，並會同有關部門等組成聯合檢查組，對部分企業開展現場檢查，有關行動將由即日起持續到今年12月初。

當局雖未點名將接受調查的企業名單，但表明會重點檢查具有較強輿論屬性或社會動員能力的大型網站、平台及產品，深入評估和整改互聯網企業平台算法安全，並督促企業利用算法加強正能量傳播、處置違法和不良信息，推動算法綜合治理工作的常態化和規範化等。

內地監管網企平台政策頻「加辣」，令科技行業擴張步伐受限之際，企業高層亦需「瘦薪」。騰訊的年報顯示，去年首席執行官兼聯席創始人馬化騰的年薪比2020年大削24.86%至4,414萬元人民幣，至於被稱為新一代「打工皇帝」的執行董事總裁劉熾平因花紅及股份酬金大減，人工亦縮水逾24%至3.22億元人民幣，為2012年以來首次人工被減。不過，該企最高薪的兩名員工並不在董事或最高級主管之列，去年更各賺最多約15.89億港元及15.99億港元。

【運輸吃香 沃爾瑪年薪85萬請貨車司機】

疫情持續兩年，網購平台大行其道，速遞送貨需求大增，跑出的高薪職業居然是運輸。貴為全球零售龍頭的美國超市一哥沃爾瑪出動年薪最多11萬美元(約85.8萬港元)聘請貨車司機，較美國打工仔平均年薪5.1萬美元(約39.78萬港元)多1.15倍。

本港方面，綜合多個求職網站，聘請中港貨車司機月薪最多2.5萬港元，如不計獎金，折合年薪約3.8萬美元，較上述沃爾瑪出價低逾65%。

分析指，疫情令出行和離境旅遊變得非常不方便，消費者以往用作旅遊和娛樂的支出，都改為用作購買貨品，令無論是食物、電子產品、家具電器等的需求上升，情況甚至令供應鏈，例如港口、倉儲、貨車等的資源追不上，推升了供應鏈的成本。

此外，美國聯邦政府限制每日貨車司機工作時間，以及疫情期間不少司機離職等因素，再加上美國本土缺乏鐵路運輸系統等原因，都造就了當地貨車司機變得矜貴。

據了解，沃爾瑪目前有穿州過省的「大拖頭」貨車司機員工1.2萬人，當中4,500人在過去一年聘請。以往該公司貨車司機起薪點為每年8.75萬美元，現時則上調至年薪9.5萬美元，最高更可達11萬美元。根據官方數字，目前全美國大拖頭貨車司機年薪中位數4.71萬美元，如計及通脹的影響，該數字僅及1970年代的70%。本次沃爾瑪加薪後，較同類型貨車司機薪金中位數高1.01至1.33倍。

美國貨車司機大部分為40至50歲的中年人，為了增加貨車司機的供應，沃爾瑪在內部提供一個12周的培訓班，據知已有17名員工畢業取得該類貨車駕駛執照。公司計劃今年擴大該訓練班的規模，培訓400至800位司機。

去年第四季，沃爾瑪的供應鏈成本達4億美元，高於市場預期。本次高薪聘請司機，目的也為拓展網購，冀與網購巨頭亞馬遜爭一日之長短，前者內部透過一些計劃，吸引員工再培訓成為網購貨運的一員，以解決最後一哩(送到消費者手上)貨運的樽頸問題。

【金融界數碼化 招聘要求驟變】

金融界人才供不應求已是老生常談，有才華的人繼續成為被「挖角」對象，其中，全球交易所交易基金(ETF)行業搶奪初級人才的大戰，更推動初級員工總薪酬飆升42%，惟金融業前景仍因數碼化而轉變。

招聘公司Blackwater Search & Advisory調查顯示，去年ETF行業平均總薪酬按年增長10%至26.5萬美元，而行業中初級員工的總薪酬更增長高達42%至8.7萬美元，反映金融業願意以高薪早日招攬有意在行業發展的專才。此外，疫情期間堆積愈來愈多的工作，亦令企業迫切需要更多人手應對。

調查同時顯示，ETF行業去年平均工資和獎金分別上漲11%和10%，其中，獎金比例不斷上升，相當於基本工資的68%。值得留意是，男女「同工不同酬」，女性平均薪酬較男性低16%。

另外，投資銀行富瑞據悉從摩根士丹利和滙豐銀行「挖角」，以強化其在歐洲的營運。近兩年富瑞一直從巴克萊、德意志銀行在內的多個競爭對手中「搶人」，富瑞上月就對外指，截至2月止兩年期間，在歐洲、中東和非洲的投資銀行和交易部門共聘請40多名董事總經理。該行歐洲投資銀行業務主管Dominic Lester曾透露，儘管今年併購業務可能放緩，惟大行之間的人才爭奪戰仍激烈。

不過，如今數碼化浪潮下，金融業的未來與科技密不可分。長遠而言，相信適當的社會人力資源規劃與培訓，才是確保人才供應、支持新經濟發展的關鍵。