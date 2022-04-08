第5波首盤！啟德項目公布樓書供559伙料月內開售

全新大盤千呼萬喚始出來。啟德項目周五(8日)公布樓書，提供559伙，面積最細的單位由324方呎起。發展商部署於月內開售，最快下周開價，勢將成為第5波疫情後首個出擊的大型項目。

●啟德MONACO MARINE上載樓書 面積最細由326方呎

全新大盤部署出擊，會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，剛剛上載售樓說明書至一手銷售資訊網。該盤由兩座樓高35層(1A座及1B座)的住宅大樓及4座樓高6層至8層的低座大樓組成，提供559伙分層單位。當中，高座大樓共涉453伙，低座大樓則涉106伙。預計關鍵期為2023年3月15日，樓花期長約11個月。

據樓書顯示，項目的單位實用面積介乎326方呎至1,708方呎。面積最細的單位包括1A座的5樓B室，實用面積326方呎，採一房間隔。該盤設有2伙天際特色戶，包括全盤面積最大的1A座38樓A室，實用面積1,708方呎，採四房間隔，客飯廳外連265方呎平台，屋內設樓梯連接747方呎天台。

該公司常務董事黃光耀表示，正部署短期內公布項目的銷售安排，計劃於月內展開首輪銷售，為第5波疫情爆發後首個推售的大型樓盤。項目主打兩房至三房單位，佔整體八成。首階段會率先推出高座單位，涉及約450個單位。展望下周復活節假期可開放項目展銷廳予公眾參觀。

●清水灣玥廬洋房1.043億元沽

一手交投氣氛稍有好轉，市場錄得億元大額成交。華懋集團位於清水灣的洋房項目玥廬，最新錄得今年首宗成交，項目的10號屋，樓高2層，連接地庫停車場，洋房實用面積3,986方呎，連1,704方呎花園，設有升降機及2個車位，採四房間隔，而面積1,423方呎的天台附有游泳池

透過招標以1.043億元售出，呎價約26,167元。

資料顯示，該盤提供10座洋房，由2018年開售至今累售9座洋房，套現逾8.68億元。

●屯門OMA OMA頂層連天台戶2,357.5萬元招標售出

據悉，該項目今年至今共售出18伙，當中三分一屬特色單位，套現約2.44億元。該盤提供466伙，由2019年開售至今，累沽434伙，佔全盤逾93%，套現逾28.7億元。

●觀塘凱滙單日沽2伙三房 共涉逾3,500萬元

●啟德嘉峯匯下周二起重售三房單位

●紅磡曼翹首錄終止交易個案

疫情持續，有新盤買家放棄入市。桂洪集團紅磡單幢項目曼翹，周五(8日)錄得首宗終止交易個案。上述為23樓D室，實用面積186方呎，開放式間隔，原本於去年9月以481,2萬元沽出，當時呎價約25,871元。不過，該項交易現已終止。

●上環CAINE HILL開放式戶588萬沽

●長沙灣海珀開放式戶售778.2萬元

長沙灣新盤海珀最新錄得逾半年來首宗成交，以778.2萬元沽出25樓D室，為實用面積306方呎的開放式單位，呎價約25,431元。

●啟德THE HENLEY III開放式戶呎價約27,860元

恒基地產（00012）旗下啟德THE HENLEY III，新近以3B座28樓E室，實用面積238方呎，開放式間隔，成交價663.07萬元，呎價約27,860元。

●青衣薈藍4伙一房單位提價最多2.8%

●紅磡啟岸最後4伙售價由1,070.88萬元起

●長沙灣家壹發售8伙貨尾

發展商積極推售餘貨。恒基地產旗下長沙灣家壹，委託香港置業代理銷售8伙貨尾，包括3個連平台的開放式單位及5個兩房連儲物室單位，即供折實價由673.44萬元起。

●西半山羅便臣道THE RICHMOND推5伙兩房發售