第5波首盤！啟德項目公布樓書供559伙料月內開售
2022年04月08日 21:27
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全新大盤千呼萬喚始出來。啟德項目周五(8日)公布樓書，提供559伙，面積最細的單位由324方呎起。發展商部署於月內開售，最快下周開價，勢將成為第5波疫情後首個出擊的大型項目。
●啟德MONACO MARINE上載樓書 面積最細由326方呎
全新大盤部署出擊，會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，剛剛上載售樓說明書至一手銷售資訊網。該盤由兩座樓高35層(1A座及1B座)的住宅大樓及4座樓高6層至8層的低座大樓組成，提供559伙分層單位。當中，高座大樓共涉453伙，低座大樓則涉106伙。預計關鍵期為2023年3月15日，樓花期長約11個月。
據樓書顯示，項目的單位實用面積介乎326方呎至1,708方呎。面積最細的單位包括1A座的5樓B室，實用面積326方呎，採一房間隔。該盤設有2伙天際特色戶，包括全盤面積最大的1A座38樓A室，實用面積1,708方呎，採四房間隔，客飯廳外連265方呎平台，屋內設樓梯連接747方呎天台。
該公司常務董事黃光耀表示，正部署短期內公布項目的銷售安排，計劃於月內展開首輪銷售，為第5波疫情爆發後首個推售的大型樓盤。項目主打兩房至三房單位，佔整體八成。首階段會率先推出高座單位，涉及約450個單位。展望下周復活節假期可開放項目展銷廳予公眾參觀。
●清水灣玥廬洋房1.043億元沽
一手交投氣氛稍有好轉，市場錄得億元大額成交。華懋集團位於清水灣的洋房項目玥廬，最新錄得今年首宗成交，項目的10號屋，樓高2層，連接地庫停車場，洋房實用面積3,986方呎，連1,704方呎花園，設有升降機及2個車位，採四房間隔，而面積1,423方呎的天台附有游泳池
透過招標以1.043億元售出，呎價約26,167元。
資料顯示，該盤提供10座洋房，由2018年開售至今累售9座洋房，套現逾8.68億元。
●屯門OMA OMA頂層連天台戶2,357.5萬元招標售出
特色單位不乏捧場客。由永泰地產(00369)發展的屯門掃管笏OMA OMA，周五(8日)透過招標售出頂層連天台戶。該單位為第1B座20樓A室，實用面積965方呎，連328方呎平台及646方呎天台，採三房間隔，設私家樓梯連接天台，成交價為2,357.5萬元，實用呎價24,430元。
據悉，該項目今年至今共售出18伙，當中三分一屬特色單位，套現約2.44億元。該盤提供466伙，由2019年開售至今，累沽434伙，佔全盤逾93%，套現逾28.7億元。
●觀塘凱滙單日沽2伙三房 共涉逾3,500萬元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，周五(8日)以招標形式售出2伙三房單位，單日套現3,500.52萬元。最新成交單位分別為1座9樓B室，實用面積852方呎，採三房一套房連儲物房間隔，成交價1,704.1萬元，呎價約20,001元。另外，1座45樓G室，實用面積828方呎，採三房一套房連儲物房間隔，成交價為1,796.42萬元，呎價約21,696元。據悉，該盤至今累售1,892伙，共套現逾251億，目前有107個單位待售。
●啟德嘉峯匯下周二起重售三房單位
嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，將終止交易單位提價重新發售。該盤的1A座36樓E室，實用面積762方呎，採三房單位，原本於去年5月以2,274萬元沽出，當時呎價約29,843元，惟交易於周五(8日)終止。發展商隨即修改價單，由原本定價2,675.2萬元提價約6.8%至2,856.4萬元，另提供最高15%折扣。該單位落實於下周二(12日)起以先到先得形式發售。
●紅磡曼翹首錄終止交易個案
疫情持續，有新盤買家放棄入市。桂洪集團紅磡單幢項目曼翹，周五(8日)錄得首宗終止交易個案。上述為23樓D室，實用面積186方呎，開放式間隔，原本於去年9月以481,2萬元沽出，當時呎價約25,871元。不過，該項交易現已終止。
●上環CAINE HILL開放式戶588萬沽
恒基地產(00012)旗下的上環CAINE HILL最新售出2伙，包括8樓C室，實用面積197方呎，採開放式間隔，以588.98萬元成交，呎價約29,897元。
●長沙灣海珀開放式戶售778.2萬元
長沙灣新盤海珀最新錄得逾半年來首宗成交，以778.2萬元沽出25樓D室，為實用面積306方呎的開放式單位，呎價約25,431元。
●啟德THE HENLEY III開放式戶呎價約27,860元
恒基地產（00012）旗下啟德THE HENLEY III，新近以3B座28樓E室，實用面積238方呎，開放式間隔，成交價663.07萬元，呎價約27,860元。
●青衣薈藍4伙一房單位提價最多2.8%
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍，周五(8日)修改價單，將4伙一房單位的定價調高0.82%至2.8%。當中，項目的16樓A01室，實用面積257方呎，定價原本為786.2萬元提高2.8%至808.2萬元，最新呎價約31,447元。另外，單位提供最多15%直減折扣。
●紅磡啟岸最後4伙售價由1,070.88萬元起
新盤貨尾推售步伐加快，恒基地產(00012)旗下已屆現樓的紅磡啟岸，由2019年3月推售至今共售出547伙，佔全盤551伙的99%，目前尚餘4個單位待售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該盤尚餘4伙委託美聯物業銷售，單位實用面積均為425方呎，全屬兩房間隔，其中有2伙將附連豪華裝修設計，售價由1,070.88萬元起。
●長沙灣家壹發售8伙貨尾
發展商積極推售餘貨。恒基地產旗下長沙灣家壹，委託香港置業代理銷售8伙貨尾，包括3個連平台的開放式單位及5個兩房連儲物室單位，即供折實價由673.44萬元起。
●西半山羅便臣道THE RICHMOND推5伙兩房發售
新盤交投量回升，發展商見勢加緊貨尾銷售步伐。恒基地產(00012)旗下西半山羅便臣道THE RICHMOND，委託中原地產代理銷售5伙兩房單位，折實價由約1,694.9萬元起。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，壓軸登場的5個住宅單位包括3個兩房套連儲物室單位及2個兩房套單位，實用面積介乎462方呎至468方呎，折實售價由約1,694.9元 至約1,854.3萬元，折實呎價由36,216元至40,137元。