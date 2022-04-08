美股全線向下　潤滑劑巨頭WD-40升14%

10年期美國國債孳息率周五(8日)續創近3年新高，曾升0.082厘至2.697厘，美股早段表現乏力，道指跌47點，至34,536點；標指跌18點，至4,481點；以科技股為主的納指跌145點，至13,751點。

港股外圍方面，恒指夜期現報21,801點，跌129點，低水71點。

高盛全球私人財富管理聯席主管Lakdawala-Flynn表示，目前美國通脹水平正在見頂，預料今年將回落至4%以下，可是股市增長則相對平坦，明年出現經濟衰退風險增加。

Center Asset Management投資總監阿巴特指，受加息及地緣政治風險影響，股票的價值將愈來愈低，股市未來超過一年將表現反覆，目前正位於「時間調整」階段，市場正適應從過往低通脹、低利率及低風險環境的消逝，對追蹤股市走勢及被動投資者而言，將是一段令人沮喪的時期。

金融股放榜在即，券商Keefe Bruyette & Woods預期，今年首季大型銀行的投資業務收入最差將按年大跌36%，交易業務收入則下降18%。

潤滑劑巨頭WD-40截至2月底止第二財季純利按年增13.47%至1,950.8萬美元，惟毛利率下跌5.01個百分點至50.4%，因此在調高本財年銷售額增長指引上限一個百分點至12%的同時，下調毛利率指引3個百分點至介乎50%至51%，並調低純利指引約1%至介乎7,070萬至7,250萬美元，財政指引基於原油成本介乎每桶100至120美元，最終表現或受超出預期的通脹水平或其他意外影響。

不過，由於上財季盈利仍勝預期，市場亦視通脹對本財年盈利影響有限，WD-40股價升14.2%。該企行政總裁Garry Ridge表示，通脹環境不利公司毛利率，短期內將加價，以實現55%或以上的長線毛利率目標。

另外，華府限制醫保計劃對渤健生物(Biogen)旗下早老性癡呆症藥物「Aduhelm」的覆蓋，僅適用參與臨床試驗的病人，如同遭大幅限制使用，其股價曾升0.53%。

電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克宣布，最快明年開始生產人形機械人「Optimus」，最終將做任何人類不願意做的事情。不過，專家批評特斯拉連駕駛技術都未處理好，高談甚麼兩年內造出處理所有任務的機械人是癡人說夢。