【俄烏戰雲】歐8月中旬前急找替代　全球爆搶煤大戰

俄羅斯軍隊被揭發於烏克蘭殺害平民後，歐盟將制裁力度升級，宣布自8月中旬起禁止進口俄國煤炭，目前正尋求其他進口來源替代。與此同時，日本也響應相關的煤禁令，意味全球即將上演一場「搶煤大戰」！澳洲、印尼、南非等煤炭出口國雖然能受惠，但未必可填補全部空缺，意味歐洲部分發電廠可能會因缺煤而斷電，引發新一輪能源危機，並會扯高全球煤價。

歐洲的煤炭供應當中，有大約19.3%來自俄羅斯，故許多歐洲國家正急於尋找替代供應。近日國際煤價亦見上揚，周四報每噸285美元，今年以來累飆68%，3月7日更創下417.9美元的紀錄。澳洲資源公司Coronado表示，最近數周已經接獲來自歐洲客戶數個供應要求，公司僅預計可以滿足「部分的新需求」。另不少煤企均表示，已接到不少來自歐洲國家的查詢，希望簽署供應合同，惟現有產能已獲全數預訂。

南非大型煤炭供應商Exxaro表示，縱使公司生產的煤炭品質適合歐洲市場要求，惟當前產能已滿載；加上南非鐵路運載量的限制，也讓礦商無法產出更多煤炭，滿足急增的需求。

據報，歐盟原打算在90日內完全停止進口俄國煤炭，惟在德國要求下，才把期限增至120日，即8月中旬起禁令將全面生效。此前德國經濟及氣候保護部曾發表報告指，若立即停止進口俄煤，會導致國內發電廠停擺。

俄國也忙於8月中旬前作出部署，目前選擇向中國招手，試圖打破歐美圍堵。俄國副總理Alexander Novak表示，以人民幣取代美元和歐元來支付俄國石油及煤炭交易是「正確的方向」；又謂相關協議已準備就緒，正規劃更多的交易配套措施。他更指出，已看到能源出口目的地從歐洲轉向亞太區的機遇。

同時，為了應對制裁所帶來的經濟衝擊，俄國央行宣布大手減息3厘，使基準政策利率跌至17厘。周五俄羅斯盧布兌每美元處於75.5水平，回到2月下旬戰爭爆發前水平，亦為央行減息提供了條件。

在全球能源及大宗商品價格大漲影響下，作為商品出口大國的澳洲成為贏家之一，股匯表現均受到提振。有研究更指出，澳洲標普ASX200指數和澳元走勢的關連度，達到10年來最高水平。VanEck Associates投資及資本市場部門主管Russel Chesler估計，在俄烏戰事和供應鏈瓶頸持續下，商品價格將居高不下，預測澳元匯價可能在未來半年內升至80美仙，即澳元兌港元處於6.24水平。

不過，有人歡喜有人愁，此前宣布退出俄國業務的大型石油公司蜆殼(Shell)估計，今年首季業績須減值40億至50億美元(約313億至392億港元)，高於早前估算的減值金額34億美元。惟公司預料在石油、天然氣價格飆升下，可抵銷關閉俄國業務的影響。