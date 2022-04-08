【俄烏戰雲】全球糧價3月漲12%破頂　亞太最慘

俄烏戰事除了帶來能源危機外，還有糧荒！聯合國糧農組織(FAO)周五公布最新數據顯示，追蹤全球主要糧食大宗商品國際價格的食品價格指數於3月升至159.3點，按月大增12.6%，創下該指數自1990年設立以來的歷史新高。FAO表示，指數上行反映了全球小麥和粗糧價格飆升，主因是戰爭導致俄烏出口中斷。此外，對美國農作物收成狀況的擔憂，也令小麥價格進一步揚升，按月增幅達到19.7%。

經濟學人智庫(EIU)研究報告指出，由戰爭所引發的糧食價格飆升、旅遊出口業受打擊、武器軍備供應問題等，均顯示亞太區才是受到最大影響的地區。

EIU報告指出，俄烏兩國都是主要的糧食生產國，戰爭已大幅推升了農產品與穀物價格。亞太地區本身高度依賴能源與農業大宗商品進口，雖然未必直接來自俄羅斯或烏克蘭，但也導致相關商品的價格飆高；再者，俄國出口肥料亦是農業生產鏈當中重要一環。

報告指，巴基斯坦對東歐農作物的依賴最深，而斯里蘭卡、孟加拉、印尼也進口較多俄烏糧食作物，故所受影響較大。不過，由於食品及能源價格上揚，作為液化天然氣(LNG)和小麥出口國的澳洲有望從中受惠，印尼及蒙古的出口煤礦也能夠以較高價格賣出。

另邊廂，戰爭引發的經濟衝擊，加上俄羅斯被踢出國際銀行業支付體系，都會影響俄國旅客出國觀光的能力與意願。所幸亞太地區對俄羅斯觀光客的依賴程度不算很高。EIU指出，2019年亞太區內最多俄國觀光客的泰國，接待人次約為140萬，佔整體外國觀光客不足4%。

武器方面，俄羅斯過去20年一直是中國、印度和越南的主要武器供應來源。EIU指出，西方世界對俄羅斯祭出各種制裁後，未來這些國家要取得來自俄國武器將變得更加困難。

EIU此前已將2022年全球實際經濟增長預測，由戰爭爆發前的3.9%下調至3.4%，當時美國、歐盟經濟體、俄羅斯及烏克蘭的經濟預測均被調降，但對亞洲增長預測維持不變。