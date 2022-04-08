【上海太重要】封城一個月　內地GDP恐失2%

上海作為內地財政收入最高城市，因應新冠肺炎疫情，封城期限一再延長猶如「燒錢」，外界愈益憂慮內地經濟的後遺症嚴重。有經濟學家直言，上海封城每日代價高達100億元人民幣，荷蘭國際集團(ING)銀行假設封城措施維持至4月底，不計潛在刺激措施或拖累內地國內生產總值(GDP)將損失約2%，遂降今年第二季GDP按年增長預測至4%。無論製造業、港口貨運或電子商務平台，均因封城升級面臨重重阻礙。

獨立經濟學家鞏勝利接受傳媒訪問時提到，中國今年GDP的增長目標是5.5%，而上海所在的華東地區就約佔2%。目前上海疫情尚未看到轉捩點，每天經濟損失100億元人民幣，若封城延續一段時間「將非常麻煩」，同時憂慮疫情波及至上海周邊地區，如江蘇省、浙江省等，屆時內地經濟可能要遭受前所未有的挫折。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈指，假設上海市的大部分地區都會出現確診個案，並且病毒檢測將於本月大部分時間持續，意味着月內大部分的經濟活動將會消失，工廠無法正常運作，估計滬市GDP將損失6%。不過，她預料地方政府及中央均會推出一些紓緩及刺激措施，或為GDP帶來約1至1.5%的提振作用。

儘管如此，彭藹嬈仍將今年內地GDP增長預測由4.8%調低至4.6%，並預料中國人民銀行於第二季將定向降低存款準備金率0.5厘，以支持中小企業；倘人行降息，則預計幅度為0.2厘。

受到投資需求疲弱及疫情爆發對消費的衝擊，美資券商美銀證券估計，3月內地零售銷售會錄負增長，按年跌3%，當中以經歷封城的大城市所受衝擊特別大。同時預期內地首季GDP按年增長4.3%，略低於該行原預期的4.6%增長。

作為中國航運中心的上海，封控措施已減慢港口運作效率，令全球供應鏈進一步承壓。中國歐盟商會副主席、上海分會主席Bettina Schoen-Behanzin提到，進出上海港的貨櫃車司機匱乏，限制產品運輸。上海港口近期貨物處理量比往常下降四成，雖然寧波港口已填補一部分缺口，但平均缺口估計約15至20%。此外，由於可送貨到上海兩個機場的司機、機場辦公人員稀少，亦難以改用飛機運輸。

日資券商野村指出，上海封城令許多電子商務平台的商戶倉庫停止運作，並影響交付進度，認為內地的電商平台或在短期內下調今年第二季的業務展望。該行預測阿里巴巴(09988；美股：BABA)今年1至3月的客戶管理收入(CMR)按年跌1%，維持其美股「買入」評級，但削其目標價5.22%至145美元。

事實上，包括蘋果公司(Apple Inc.)零件生產商、電動車特斯拉(Tesla)等在內的大型工廠已暫停運作，其中Tesla上海工廠已從3月28日暫停生產，一度有傳於周五復產，惟外媒最新報道指，該企仍未確定復工日期，正按當地政府的防疫政策安排工作。