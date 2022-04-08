【匯市翻波】法大選臨近　歐元隨時插穿一算

歐洲除了戰事外，政局也波譎雲詭，即將上演一場由政治市主導匯市的劇本。在即將到來的周日，歐盟「二哥」法國會舉行總統大選，令歐元前景添上陰霾。分析認為，若當地極右政黨國民陣線黨魁、有「法國特朗普」之稱的瑪琳勒龐奪得總統寶座，將影響經濟及歐洲政策，拖累歐元兌美元下試一算的20年低位。

在地緣政局不斷升溫下，資金湧入美元，美匯指數周五觸及100點關口，為2020年5月以來首見。根據往績，美匯指數若企穩100點關口，新興市場往往會發生債務危機。現時市場亦密切關注法國周日的首輪總統選舉投票，據最新民調顯示，角逐連任的總統馬克龍領先幅度與瑪琳勒龐不斷收窄，兩人均未能在首輪贏取過半選票，要在第二輪決一高下，重演2017年總統選舉翻版。

野村形容，今次法國選戰「膠着」，雖然估計瑪琳勒龐當選機率約20%，但若她率領該黨再下一城贏得議會改選議席，將標誌着民族主義政策抬頭，削弱改革歐盟、歐元的意欲，恐導致歐元兌美元「級級跌」，首先是由昨日的1.08水平跌至1.05，之後下試2016年低位1.03，甚至跌穿一算，重返2002年12月水平。

事實上，在聯儲局放鷹後，美匯指數持續強勢且連升7日；相反日圓及歐元則跌足6日及7日，周五分別低見兌每美元124.19及兌美元1.0849水平。對於日圓持續弱勢，荷蘭國際集團(ING)認為，日圓要跌穿130水平，才會觸發日本央行干預，因央行必須證明干預匯市的原因「乃全球問題而非單純本國問題般簡單」。

匯市正值全球政局巨變，促使央行加速鑽研數碼貨幣，免落後他人。美國財長耶倫最新料數碼美元數年內面世，目前華府正研究發行央行數碼貨幣(CBDC)的可能，強調會考慮CBDC對貨幣政策、國家安全及國際貿易的影響，以及對消費者的用處，暫未能透露政府得出何種結論。她續稱，美國需讓支付系統變得更實惠、更快速，且更方便使用。在現行支付系統下，低收入民眾可能被迫在出糧前借高利貸以支付生活開銷。