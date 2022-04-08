經濟學家再次提高美物價預期　凸顯聯儲壓力大

外媒報道，經濟學家再次上調了對美國通脹的預測，並下調了對一直到2023年大部分時間段的經濟增長預期，凸顯出在聯儲局試圖遏制數十年來最快的物價上漲之際，經濟前景面臨的風險愈來愈大。

根據媒體對72位經濟學家所作調查得出的預測中值，今年第四季，消費者價格指數升幅均值料為5.7%，高於他們一個月前預測的4.5%。未來一年出現經濟衰退的可能性也從3月調查時的20%上升至27.5%。美國3月份CPI報告將於下周二(12日)公布。

這項調查在4月1日至7日期間進行，反映了俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭爆發後一個整月之後的經濟學家預測。戰爭推高了食品和石油等主要大宗商品的價格，並給脆弱的供應鏈帶來壓力，強化了高通脹將會持續、消費者支出將會放緩的預期，也讓聯儲局在不導致經濟陷入衰退的情況下控制通脹的難度更大。

荷蘭國際集團首席國際經濟學家James Knightley說：「鑑於聯儲局似乎感覺需要奮力追趕，以重新獲得對通脹和通脹預期的控制，那麼快速的激進加息步伐將增加政策失誤的概率，有可能使經濟陷入衰退。」

受訪經濟學家上調了對從2022年第一季到明年第三季期間的物價指數預期。對於聯儲局青睞的個人消費支出價格指數，經濟學家們預計今年最後3個月的平均按年增幅為4.7%，是聯儲局2%目標的兩倍多。

由於對未來消費者支出的預期減弱，經濟學家們下調了經濟增長預期。不過，他們對2022年第一季的消費支出預期要高於3月時的預測。

受訪經濟學家還預計，隨着企業繼續提高工資以吸引和留住員工，第二和第三季的平均時薪將分別按年增長5.6%和5.3%，高於上一次調查的預測數字。