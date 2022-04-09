歐央行官員：將「不惜一切代價」遏制通脹

外媒報道，歐洲央行管理委員會成員Yannis Stournaras引用了歐洲央行前行長德拉吉在對抗危機期間的一句名言，稱將「不惜一切代價」阻止通脹持續地過熱。

德拉吉多年前在對抗歐元區債務危機期間發表了這個「不惜一切代價」的歷史性講話。在通脹達到歷史高點之際，歐洲央行將於下周舉行政策會議。Stournaras此時引述德拉吉的措辭，凸顯出此次會議之意義重大。

同時兼任希臘央行行長的Stournaras表示，「我們會不惜一切代價，不讓臨時性通脹成為結構性和永久性的。我只能講到這裏，因為我們正處於靜默期。」

Stournaras通常被視為歐洲央行的鴿派官員。他提到的靜默期指的是決策者在政策決定前的一段時間內不公開發表評論的做法。歐洲央行管理委員會定於周四(14日)開會，討論在通脹達到7.5%之際縮減刺激措施的計劃。

Stournaras說，「有一系列供應方面的衝擊，疫情無法預測，戰爭也無法預測... 這造成了非常高的即期通脹。如果我們願意，我們可以在一個月內消滅通脹，但這樣也會扼殺經濟。