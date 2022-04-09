陳鳳珠：華新能源車滲透提速

美國聯儲局的3月議息紀錄顯示，單次加息0.5厘或為適當的行動，並可能於一次或多次會議加息0.5厘，而每月縮減資產負債表上限增至950億美元。由於預期美國或會加快加息步伐，外圍股市出現調整壓力，拖累港股跌穿22,000點關口。

不過，市場憧憬內地將會推出扶持經濟措施，國務院決定對特困行業如餐飲、零售、旅遊、民航等實行階段性緩繳養老保險費政策，並適時運用貨幣政策工具，以更有效支持實體經濟發展，相信內地有機會於短期內下調存款準備金率(俗稱降準)或降息，料對大市有支持。

同時，集團已表示3月起已停止燃油汽車的整車生產，未來將專注於純電動和插電式混合動力汽車業務，成為首家宣布正式停產燃油汽車的企業。由於比亞迪的新能源汽車產銷佔比早前已達到九成，而公司亦積極部署新能源汽車產業鏈，因此相信未來將所有資源集中發展新能源汽車，有助加快搶佔更多市場份額。比亞迪今次的戰略調整主要圍繞內地「雙碳」目標，並緊扣創新、綠色的發展理念。

安里資產管理投資組合經理 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股票)