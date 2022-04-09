陳鳳珠：華新能源車滲透提速
2022年04月09日 08:00
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比亞迪未來將專注純電動車發展。
美國聯儲局的3月議息紀錄顯示，單次加息0.5厘或為適當的行動，並可能於一次或多次會議加息0.5厘，而每月縮減資產負債表上限增至950億美元。由於預期美國或會加快加息步伐，外圍股市出現調整壓力，拖累港股跌穿22,000點關口。
不過，市場憧憬內地將會推出扶持經濟措施，國務院決定對特困行業如餐飲、零售、旅遊、民航等實行階段性緩繳養老保險費政策，並適時運用貨幣政策工具，以更有效支持實體經濟發展，相信內地有機會於短期內下調存款準備金率(俗稱降準)或降息，料對大市有支持。
中汽協預計，內地3月汽車行業銷量預計完成224.9萬輛，按月增長29.5%，今年首季累計銷量預計按年增加0.5%，至651.7萬輛。近日中資汽車企業陸續公布銷售數據，其中比亞迪股份(01211)的3月汽車銷量按年上升1.6倍，至10.5萬輛，並全部來自新能源汽車，而今年首季，比亞迪的汽車產銷量分別按年上升1.7倍，至29.2萬輛及1.8倍至29.1萬輛，其中新能源汽車的產銷均按年增長約4.2倍。
同時，集團已表示3月起已停止燃油汽車的整車生產，未來將專注於純電動和插電式混合動力汽車業務，成為首家宣布正式停產燃油汽車的企業。由於比亞迪的新能源汽車產銷佔比早前已達到九成，而公司亦積極部署新能源汽車產業鏈，因此相信未來將所有資源集中發展新能源汽車，有助加快搶佔更多市場份額。比亞迪今次的戰略調整主要圍繞內地「雙碳」目標，並緊扣創新、綠色的發展理念。
至於3大「造車新勢力」方面，蔚來(09866)於3月份交付9,985輛汽車，按年增加37.6%，並已於3月底開始交付高端智能電動旗艦轎車ET7。集團今年首季共交付2.6萬輛汽車，按年增加28.5%，創季度紀錄，集團預期5月可發布新車型，相信蔚來今年將加快推出新車。
小鵬汽車(09868)3月份交付1.5萬輛智能車，按年增長兩倍，首季共交付3.5萬輛智能車，按年上升1.6倍。理想汽車(02015)方面，3月交付1.1萬輛理想ONE，按年增長1.3倍，首季累計交付3.2萬輛，按年上升1.5倍，集團表示於4月發布智能旗艦SUV「理想L9」。倘若供應鏈穩定，預期今年內地新能源車企的交付將會顯著增加。
安里資產管理投資組合經理 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股票)