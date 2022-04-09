倫敦市場禁俄國鈀金及白金交易　市場憂供應中斷風險增

外媒報道，冶煉業組織倫敦白金和鈀金市場(LPPM)於昨(8日)宣布禁止俄羅斯2家國有冶煉廠生產鈀金及白金。受供應中斷疑慮消息刺激，該2種貴金屬價格揚升，鈀金盤中一度大漲 11%，收市仍漲8.9%，至每安士2,420.1美元；白金收市亦升1.8%至每安士976.8美元。

LPPM宣布，俄羅斯冶煉廠JSC Krastsvetmet及Prioksky有色金屬廠(PZCM)將從可交易名單中移除，代表該2家公司的鈀金及白金將不能繼續在世界最大的倫敦市場交易。

據知，全球的原鈀有40%來自俄羅斯，此決策將推升白金及鈀金的交易成本，並加劇供應中斷的風險。

自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭之後，鈀金曾因供給不確定性，在3月初衝破每安士3,000 美元，創歷史新高。

不過，鈀金的需求亦遭受考驗。渣打銀行分析師Suki Copper稱，鈀金主要用在汽車觸媒轉化器，中國再次加強防疫封鎖，加上多國收緊貨幣政策、經濟復甦放緩、供應鏈瓶頸，都令市場對鈀金需求有所減少。Copper預期，鈀金的供應缺口可能轉為供應過剩，需求風險將在今年下半年主導，相信屆時鈀金價格將會下跌。