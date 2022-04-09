1周10大驚奇︰美國進入「大縮表時代」　股市派對終結？

美國聯儲局透過瘋狂印鈔推高了資產價格，如今終引發通脹飆升的惡果。聯儲局本周終於釋出「收水路線圖」，估計每月出售資產上限為950億美元，意味每年「縮表」規模最多可高達1.14萬億美元(約8.89萬億港元)！如此龐大的「收水」規模意味當局終於決心彌補之前濫發銀紙的過錯，惟這必然會導致金融市場牛市的終結...

【1、聯儲收水下月提速 每年「縮表」達8.8萬億】

聯儲局於2020年3月重啟量化寬鬆(QE)至今，資產負債表由原來4.3萬億美元(約33.54萬億港元)，膨脹至接近9萬億美元(近70.2萬億港元)，即此輪「印錢」規模達到驚人的4.6萬億美元(約35.88萬億港元)！

聯儲局最新披露的3月議息會議紀錄顯示，聯邦公開市場委員會(FOMC)成員一致認為，通脹上升及勞動力市場緊張，有必要在5月初的下個FOMC會議宣布開始「縮表」，速度將會比2017至2019年期間更加快。官員們大致同意每月「縮表」規模上限應定於950億美元，其中包括600億美元的國債和350億美元的按揭抵押證券(MBS)。

星展香港經濟研究部高級經濟師周洪禮稱，今次「縮表」的速度明顯有所加快，皆因目前美國通脹已高達8%，但貨幣政策卻遠落後於實際情況，物價攀升已成為最顯著的經濟風險。再者，早前債市已出現「債息倒掛」的經濟衰退信號，就算衰退最終不一定出現，當局也需要先行壓低通脹，避免未來陷入滯脹的境地。

與此同時，市場對於加息步伐的預期也不斷提速，估計下次會議將會加息0.5厘。周氏指出，調整加息步伐未必純粹從經濟角度出發，背後更可能有政治考慮。因為2024年將是美國總統大選年，故有必要把握當前的「窗口期」，完成收緊貨幣政策的動作，避免在選舉年加息。

內地券商中金公司指出，聯儲局打算僅用約3個月的時間，就把每月縮表規模提升至上述950億美元的上限，節奏比預期中快得多。另方面，過去「縮表」通常以「被動方式」進行，即是債券到期之後不會再續期。

不過，這次議息紀錄顯示，官員大多均同意聯儲局考慮直接在市場上出售MBS，務求讓資產組合以國債為主，假如每月到期的國債本金低於「縮表」的上限，更可能會通過減持最長52周的短期國債(Treasury Bills)來補足限額，反正它是安全且流動性相對高的資產，不愁沒有買家接貨，財政部有需要的時候大可以再發行，這些操作一定程度上反映了當局希望更快地削減資產規模的意願。

議息紀錄亦顯示，許多官員本來傾向聯儲局在3月份加息0.5厘，然而，因為俄烏戰爭爆發才臨時「轉軚」，改為支持加息0.25厘。中金認為，這反映了聯儲官員的態度比想像中更加「鷹」派。展望在接下來的議息會議，多位官員也認為，未來可能需要單次或多次地加息0.5厘，特別是在通脹壓力加劇的情況之下。

立場鷹派的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德直言，目前介乎0.25至0.5厘的政策利率遠落後於實際水平，他認為3.5厘才是合適的水平；在未來會議上提出的加息的前瞻指引將非常重要。

【2、聯儲局急於「縮表」 對標指影響較大】

市場憂慮早前美國5年期與30年期國債孳息出現2006年以來首次倒掛，並於2年與10年期之間上演，事關傳統經濟學認為此乃經濟陷入衰退和股市見頂的先兆。

臻享顧問董事總經理王良享分析，現時債息倒掛主因市場預期美國經濟增長不及預期，以及「縮表」細節未明有關，目前聯儲局的資產負債表內，以1至5年期國債佔比最多，比重高達38%，10年期以上國債次之，佔比達24%，1年、5年至10年期則分別佔20%及17.5%。

他續指，由於外界估計當聯儲局啟動「縮表」會先行減買佔比最重的5年期國債，才使5年期國債孳息率近日飆升，而且「縮表」的具體詳情仍未出爐，導致長債息上升速度不及短債。聯儲局本周稍後公布的議息紀錄或會有「縮表」的內容，或帶動長債息再次向上突破。

王良享亦不太認同美國瀕臨滯脹甚至衰退，理由是現時當地工資及租金增速已放緩，所以就算油價向上，本季通脹亦預期只會持平，之後再進一步冷卻。過去半世紀美國經濟平均增長達6.1%，除非全年通脹高於6.1%，才會提高衰退的機會。

談及美股本季走勢，他認為，若聯儲局急於「縮表」，並擬1年內縮減1.1萬億美元，就會等同前年疫情時的「放水」速度，變相「清零」，對中小企為主的羅素2000指數及標指影響較大。

不過，他對道指及納指看法較中性，因為道指涉及多隻銀行股，理應受惠加息周期，加上當地銀行自疫情以來毋須提供超額準備金，更累計滾存高達1.6萬億美元的「平錢」可借出街，所以加息自然對銀行股有好處。納指首10隻股份普通盈利均表現不俗，市盈率不算高，所以亦可看高一線。

【3、大摩：股市反彈短暫 宜加倍押注防守股】

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson給客戶的報告中表示，近期的股市反彈將是短暫的，在經濟增長放緩下，建議投資者尋求債券避難，加倍下注防守股。

他認為，不再寬容的宏觀經濟背景正蠶食企業利潤，令投資者愈來愈難忽視。

【4、聯儲埃文斯：美國今年通脹恐居高不下】

美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)表示，美國通脹率可能在2022年保持在高位。他指出，面對高通脹，聯儲局有可能會一次加息0.5厘，並預期今年全年將加息7次。

美國周五(8日)公布，3月非農就業職位新增43.1萬個，少過市場預期的49萬個以及前1月份的67.8萬個。同月失業率跌3.6%，好過預期的3.7%，及前值3.8%；勞動力參與率則為62.4%，符預期。

埃文斯對於最新非農就業報告感到正面，指看到「強勁的招聘」是件好事。

【５、制裁別人反累己？學者：美元主導地位或20年內終結】

外媒報道，美國哈佛大學經濟學教授KennethRogoff表示，美元主導地位很可能會在20年內終結，因為在俄烏戰爭爆發後，美國及盟國祭出制裁，限制俄羅斯進入美元主導的全球金融體系，反而將因此激發美元替代方案。

全球去美元化的步伐持續加速，Rogoff稱，隨着西方制裁限制俄羅斯進入以美元為主導的全球金融體系，這種「美元武器化」的行為，可能會進一步刺激美元替代方案的需求。

Rogoff指出，中國和俄羅斯長期以來一直在尋找美元的替代品，對於新興國家來說，虛擬貨幣將會成為美元的替代品。而俄烏衝突危機將助長加密貨幣、穩定幣、央行數位貨幣等數位金融的應用。

Rogoff提到，美國封鎖或凍結俄羅斯央行的外匯儲備，乃歷史性的發展。以美國為首的西方世界對俄國實施金融制裁的先例，很可能會加速國際金融體系內與美元競爭的行為。但發生速度不會以非常快，只是原本需要50年才能實現的事，現在可能只需要20年。

國際貨幣基金(IMF)第一副總裁GitaGopinath早前表示，西方國家對俄羅斯的金融制裁，可能會削弱美元的主導地位，並導致國際貨幣體系更加分化。高盛亦警告，美元面臨諸多風險，或讓美元最終成為英鎊一樣的小眾貨幣。

【6、上海太重要！封城1個月 內地GDP恐失2%】

正當美國因通脹而面臨嚴峻挑戰之際，中國亦要應對疫情。上海作為內地財政收入最高城市，因應新冠肺炎疫情，封城期限一再延長猶如「燒錢」，外界愈益憂慮內地經濟的後遺症嚴重。有經濟學家直言，上海封城每日代價高達100億元人民幣，荷蘭國際集團(ING)銀行假設封城措施維持至4月底，不計潛在刺激措施或拖累內地國內生產總值(GDP)將損失約2%，遂降今年第2季GDP按年增長預測至4%。無論製造業、港口貨運或電子商務平台，均因封城升級面臨重重阻礙。

獨立經濟學家鞏勝利接受傳媒訪問時提到，中國今年GDP的增長目標是5.5%，而上海所在的華東地區就約佔2%。目前上海疫情尚未看到轉捩點，每天經濟損失100億元人民幣，若封城延續一段時間「將非常麻煩」，同時憂慮疫情波及至上海周邊地區，如江蘇省、浙江省等，屆時內地經濟可能要遭受前所未有的挫折。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈指，假設上海市的大部分地區都會出現確診個案，並且病毒檢測將於本月大部分時間持續，意味着月內大部分的經濟活動將會消失，工廠無法正常運作，估計滬市GDP將損失6%。不過，她預料地方政府及中央均會推出一些紓緩及刺激措施，或為GDP帶來約1至1.5%的提振作用。

【7、全球債務愈滾愈大 中國去年增債5萬億救市】

新冠疫情所帶來的經濟影響令全球債務壓力大增之際，由俄烏戰爭引發的「後遺症」，更恐成為引爆全球債務危機的導火線。全球資產管理巨頭駿利亨德森(Janus Henderson)發表的研究報告指出，中國、美國及日本等各大主要經濟體為了保護其經濟免受衝擊，勢增加發債規模，預計今年全球政府債務總額將達到71.6萬億美元(約558億港元)，按年大增近一成，利息負擔超過1.1萬億美元(約8.5萬億港元)。

報告指出，全球政府債務在去年達到破紀錄的65.4萬美元，相比之下，2020年1月疫情大規模爆發前僅為52.2萬億美元，意味兩年內大增13.2萬億美元或25%！若以金額計算，中國的債務增長最快，去年增長了1/5，即6,500億美元。

在已開發經濟體中，德國的百分比增幅最大，去年債務增長15%，幾乎是全球平均增速的2倍。全球政府債務的實際年利率，從2020年的1.8%降至去年的1.6%，總還債成本(債務存續期內利息總額)亦因而降至1.01萬億美元。然而，隨着以美國為首的發達經濟體步入加息周期，預計還債成本將在今年起大幅上升，按固定匯率計算，估計今年全球政府債務利息負擔將按年增加近15%至1.1萬億美元。

駿利亨德森全球債券投資組合經理Bethany Payne表示，疫情對政府借貸產生了巨大影響，帶來後果還將持續一段時間。另方面，東歐戰爭局勢也迫使西方政府借入更多資金，以資助增加的國防開支。德國已承諾將其國防支出提高到國內生產總值(GDP)的2%以上，同時承諾為其武裝部隊提供1,000億歐元的資金。

標準普爾全球評級公司亦指出，預計今年全球政府新增主權債務將達到10.4萬億美元，比疫情之前的平均水平高出近1/3。報告強調，持續的地緣政治衝突，預計將對政府的資金需求造成進一步的上行壓力，而緊縮的貨幣條件，將增加政府的資金成本。

【8、對俄制裁恐引爆環球糧食危機 高通脹時代來臨】

俄烏局勢未見好轉，俄羅斯與西方國家從多方面互相實施制裁，恐引發全球糧食危機。國際清算銀行(BIS)預期，持續數十年的低通脹時代恐過去，現正處於步入高通脹的轉捩點。

俄羅斯總統普京承認，隨着目前情況發展，全球市場出現肥料短缺料不可避免，將密切留意海外食品供應，尤其是出口往敵對國家的狀況，全球貧困地區的糧食短缺問題亦將惡化，導致新一波移民潮及食品價格上漲。他稱，制裁行動阻礙來自俄國及白俄羅斯的肥料供應，天然氣價格持續攀升導致西方國家在生產肥料時成本更高，並警告俄國或對這些戰略資產國有化，以回應西方國家的制裁，更有俄國官員形容，食品就如一項軟性武器。

BIS總經理Agustin Carstens表示，即使各國央行開始收緊貨幣政策抑壓通脹，疫前的低通脹景況恐一去不返，新壓力正崛起，不單來自勞工市場，勞工將要求更高工資，以彌補被通脹蠶食的收入。此外，有迹象顯示全球化角色將被重塑，由於疫情及地緣政治等因素，部分企業或從全球供應鏈中分離，而低通脹水平能維持數十年有賴這種全球分工模式。

【9、俄烏戰火減化肥供應 原始「米田共」成熱賣品】

俄羅斯入侵烏克蘭令全球商用化肥短缺，動物糞便遂成為美國熱門肥料商品，更多企業抓緊商機。部分畜牧從業者及奶農，包括清除動物糞便的人，成功找到收入豐厚的副業，將這些另類「黃金」出售予穀物種植者。

美國愛荷華州的營養管理公司Natural Fertilizer Services Inc創始人Sandquist稱，希望可賣得更多，惟現仍無法滿足市場需求。內布拉斯加州的肥料商Kampschnieder稱，糞便成為熱門商品，有許多客戶正等候名單。

美國政府數據，料今年春天工業化肥的高價將減少美國農民的玉米和小麥種植面積，進一步威脅到全球糧食供應，美國小麥庫存處於14年來最低水平，俄烏戰爭更是擾亂主要供應商的糧食運輸。

【10、世銀下調今年內地經濟增長預測至5%】

世界銀行下調今年內地和東亞地區的增長預測，以反映俄羅斯入侵烏克蘭等因素的影響。

世銀於報告內指出，發展中東亞和太平洋地區預計今年經濟增長幅度為5%，低於去年10月時預測的增長5.4%，以反映俄羅斯入侵烏克蘭、美國加息預期，以及內地增長放緩造成的打擊。

在基本情況下，內地經濟今年預計將增長5%，同樣低於之前估計的增長5.4%。在悲觀情況下，世銀料內地經濟增長將放緩至4%。