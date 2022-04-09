中證監擬開展上市公司治理專項行動　加大懲治違法案件

內媒報道，於中國上市公司協會第3屆會員代表大會上獲悉，證監會擬用2年時間，開展上市公司治理專項行動，通過公司自查、現場檢查、整改提升3個階段，以提高上市公司治理整體水平。

截至2022年2月底，上市公司股權再融資4.2萬億元，一批創新型、增長型企業借助資本市場獲得較快發展，資本市場促進資本形成、優化資源配置功能進一步增強。自2021年以來，上市公司併購重組3,673單次，交易金額1.9萬億元，上市公司併購重組約佔國內併購總量的60%。

另外，截至2022年3月底，內地境內上市公司共4,782家，市值80.7萬億元人民幣(下同)。近年證監會持續深化併購重組市場化改革，目前A股市場95%以上的併購重組交易不需經證監會審核。

此外，證監會表示，提高上市公司質量要靠加強監管和監督，綜合運用立體式追責機制，加大對重大違法案件的查處懲治力度；並強調，綜合運用行政監管措施、行政處罰、市場禁入、刑事追責、民事賠償、誠信懲戒等全方位、立體式追責機制，加大對重大違法案件的查處懲治力度，對違法違規行為形成有力震懾。