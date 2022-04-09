中證監：推進全面註冊制改革平穩落地　加快境外上市監管新規出台

中國證監會主席易會滿稱，中證監會將紮實推進全面實行股票發行註冊制改革平穩落地，以註冊制改革為牽引，統籌推進資本市場的基礎制度建設，法制體制完善，監管轉型與能力提升等重點改革任務的落地見效，進一步增強基礎制度的適應性、包容性，持續優化市場結構和市場生態，更好的發揮資本形成和資源配置的功能。

中證監將以全面實行股票發行註冊制為契機，進一步增強發行上市，再融資、併購重組等基礎制度，對科技創新的適配性，發揮好私募股權和創造基金支持創新的戰略性作用，完善債券市場對科技企業的融資及資質機制，推動科技資本和產業的高水平的循環。

●加快推動企業境外發行上市監管新規落地

易會滿表示，資本市場高水平開放的步伐不會變，中證監將抓緊研究推出新一輪自主開放的務實舉措，穩步擴大滬深港通標的範圍，推動滬港通、深港通機制拓展優化，穩步擴大商品和金融期貨市場的雙向開放，進一步豐富國際化品種供給，全面提升資本市場互補的競爭力，加快推動企業境外發行上市監管新規落地，保持境外上市渠道暢通，支持內企依法合規利用兩個市場兩種資源更好的發展，按照尊重國際慣例，遵守國內法規的原則，推動中美審計監管合作取得成果，為資本市場高水平開放，構建可預期的國際監管環境，加強內地與香港資本市場的務實合作，助力維護香港國際金融中心地位。