中證監：推動優質民企融資增速　嚴格執行空殼企業退出制度

中國證監會主席易會滿稱，目前民營企業上市公司已逾3,000家，近年新上市公司民營企業已佔80%以上，中證監將致力於為不同所有制企業打造更公平的競爭環境，通過股票、債券、基金及期貨等多種工具，推動優質民企融資增速。

他表示，中證監將進一步提升風險監測和識別能力，推動信息共享，及早發現苗頭性、趨勢性問題。同時，健全有效的債券融資約束機制，強化場內外股票質押一致性監管，支持上市公司通過重組、重整等方式穩定槓桿、化解風險，推動上市公司穩健發展。

他又指，當前和今後一個時期仍是上市公司高質量發展的重要戰略機遇期，作為4,800多萬戶企業當中的優秀代表，上市公司4,800家剛好是1%，應努力實現更高質量的發展，充分認識到上市不僅為了融資，且上市絕不是終點，更重要是通過上市來完善治理，提升競爭能力。

中證監將繼續完善資本市場制度規則，引導上市公司聚焦主業，穩健發展，著力提升發展的效率和路徑；要堅持扶優建立的監管導向，對於主業突出競爭能力強的頭部企業，進一步支持其做優做強，發揮示範帶頭作用。對片面追求多元發展，嚴格監管企業併購重組和融資行為，對於主業萎縮不具備持續經營能力的空殼企業，嚴格執行退出制度，堅決出清。

易會滿重申，近年財務造假、大股東侵害上市公司利益、「雙頭」董事會治理僵局等亂象屢見不鮮，歸根結底就是公司治理出問題，故提升公司的治理水平，一方面要靠法治「硬手段」，推動制定《上市公司監督管理條例》等法律法規，完善獨立董事制度安排，進一步明確相關方權責關係，促進形成規範、有效的治理機制；另要靠「軟約束」，倡導最佳實踐，加強自律管理，發揮優秀公司示範引領作用，推動公司治理水平有更大提升。