致富智庫：富豪都打過工　巴菲特、貝索斯等首份工又係咩？

全球不少富豪、知名人士之所以能夠成功，過程中都難免經歷過無數次的磨鍊及失敗，並汲取教訓，才有今天的成就、地位、權力及金錢等等，而絕非抱著僥倖的心態就可以成事。有錢人跟你我一樣，亦做過打工仔，以下細數10名富豪的首份工作，有冇諗過「股神」年紀細細就派過報紙、貝索斯更在連鎖餐廳煎漢堡而得到啟示？

【1、巴菲特派報紙】

「股神」巴菲特自小被稱為數學神童，而其父是一名股票經紀，據稱巴菲特在11歲時就以每股38美元買入3張股票，當升到40美元時沽出，賺了第一筆錢，但要數他的首份固定工作則是在他13歲時派報紙，報童每月收入175美元，回憶起共派了逾50萬份報紙，而未知是否為紀念此美好回憶，每年巴郡股東大會亦會舉行扔報紙大賽。

而貴為「股神」愛股的蘋果公司(Apple Inc.)，在2019年更推出自主研發的第1隻手機遊戲，叫「巴菲特的派報紙高手」(Warren Buffett's Paper Wizard)作為回敬。它是一款派報紙遊戲，由玩家充當派報員，要將報紙準確投入屋內或商廈某樓層的目標，過程中會被車輛或雀鳥阻撓，玩家的分數則以「巴菲特幣」的數量顯示，據悉巴菲特曾成為該遊戲最高分數的保持者。

【2、貝索斯在麥當勞煎漢堡】

美國網購巨頭亞馬遜創始人貝索斯(Jeff Bezos)在16歲時欲找份暑假工，結果他在連鎖快餐店麥當勞做兼職，於廚房內負責煎炸雞塊及漢堡等的工作，每小時收入2.69美元。他受訪時曾提及，在麥當勞工作時，會仔細觀察製作過程如何自動化，如發出嗶嗶聲及訊號提示何時應加雞蛋、翻轉漢堡及炸薯條等。

他又鼓勵年輕人指，即使在麥當勞翻轉漢堡時，也要睜開雙眼隨時準備學習。只要認真對待，就能在任何工作中學習到工作所需要的責任感，也不要低估每份工作所帶來的啟發性。

之後貝索斯開始在華爾街打滾，繼而創辦一家名為Amazon.com的在線書店，再將此書店演變成今日的電子商務巨頭，令他晉身成為全球富豪之一，去年更成功進入太空，為首批進入太空的平民旅客，寫下民間太空旅行新一頁。

【3、布蘭森辦學生雜誌】

講起辦報、創立雜誌，對好多人來說可能已經不容易，但偏偏從小患有嚴重閱讀障礙症的維珍銀河創立人布蘭森(Richard Branson)卻做得到！據知，他8歲還不會認字或者寫字，故在求學時飽受欺負，最後決定在15歲時輟學。他曾經說過：「我患有閱讀障礙，年少時根本追不上學習進度，我完全融入不了」。

布蘭森雖深受閱讀障礙之苦，但卻辦起一本名為《學生》(Student)的雜誌，由學生製作內容，也由學生經營，後來為籌措這本雜誌的資本，他在1978年開創一個郵購唱片的公司，名叫維珍(Virgin Records)，於1992年更賣掉該公司獲得1億美元。

【4、馬斯克12歲充當遊戲開發】

SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)早於10歲，就對電腦開始產生興趣，並努力學習電腦程式的開發。當他年僅12歲的時候，便已經開發出第1個屬於自己的電腦太空遊戲，名為「Blastar」。之後售予PC and Office Technology雜誌社，為自己賺了人生第一桶金，也種下他日後對探索太空的興趣。正式踏入職場後，馬斯克曾在一家遊戲初創Rocket Science工作。

事實上，馬斯克童年不擅於融入群體生活，經常受到欺凌；年青時的工作以出賣動力為主，在17歲時，他曾在堂兄加拿大的農場工作，負責收割蔬菜及整理糧倉；亦曾在溫哥華的木材廠工作，負責清理木材廠的鍋爐房，當時每小時人工18美元，但工作環境危險。

【5、柳井正於Jusco任補貨員】

靠經營服飾連鎖店UNIQLO起家的日本富豪柳井正(Tadashi Yanai)，他年輕時不是一個學習能力高的學生，甚至不愛讀書，每天都沉迷於打機及打麻雀，畢業後也沒有認真工作。他第一份工全靠爸爸幫忙「拉線」得來。

他曾接受訪問時稱，他向父親表示還未決定想做什麼，父親立刻下指令「去Jusco上班吧」！原來當時與父親一起從商的朋友正是由零售業巨企Jusco出來，而該朋友的兒子剛好也要進入Jusco工作，於是兩人作伴。柳井正回憶指，當時主要工作是往返於倉庫及賣場之間做補貨工作，後來被調到男裝部工作，是他第一次與銷售服裝扯上關係，到後來由父親手上接過家業，乃一家賣西裝小店。

【6、馬雲教英文】

阿里巴巴集團創始人馬雲，於1988年在杭州師範學院(現為杭州師範大學)外語系英語專業畢業，之後去了杭州電子工業學院(現為杭州電子科技大學)擔任英文及國際貿易老師。馬雲很快成為杭州優秀青年教師，發起西湖邊上第一個英語角，開始在杭州翻譯界有名氣。

在1991年，馬雲創立了杭州第一間專業翻譯公司「海博翻譯社」，但最初翻譯社入不敷支，要靠馬雲出售小商品去維持正常營運，經過3年時間翻譯才開始達到收支平衡。到1995年到訪美國時，首次接觸互聯網，成為日後建立電商王國的契機。

【7、李書福化身街頭照相師】

吉利集團董事長李書福在浙江台州一個貧窮落後的山村長大，他第一份工作是影相。他19歲時剛高中畢業，父親給了他120元人民幣。李書福曾指，「剛開始根本不是照相館，只是買了部小相機，騎著破舊的單車周街幫人影相」，隨着照相生意經營不錯，半年後賺到1,000元人民幣，後來始正式開了照相館。

【8、許家印從事煉鋼工人】

近年陷入財困的恒大，創辦人許家印出身貧苦，據知他操作過拖拉機；上大學時，他選擇了冶金系，認為至少能做個煉鋼工人。大學畢業後第1份工作是在國企舞陽鋼鐵廠擔任車間主任，鋼鐵工作一做就10年。輾轉終於捱出頭來，但面對恒大財務問題，許家印去年開始已出售個人資產如豪宅、藝術品收藏等去套現還債。

【9、宗慶后於農場挖鹽】

杭州娃哈哈集團董事長兼總經理宗慶后的家族曾經顯赫一時，據報，家庭在他年少時變得貧窮。他初中畢業後，為了減輕家庭負擔，去了舟山一個農場挖鹽、曬鹽及挑鹽。一待就15年，期間他四處找書來充實自己。

【10、王石做工人】

萬科創始人王石，於1951年出生於廣西柳州，17歲初中畢業後依照父母意願去參軍，據講，在新疆做了5年運輸兵，轉業後在蘭州做了1年工人；父親是柳州鐵路局任管理層，王石進入蘭州鐵道學院(現為蘭州交通大學)當了工農兵大學生，修讀排水專業。