曜熊理財：大宗商品資產基金仍為未來投資熱點

隨着大宗商品價格上漲，引發通脹飆升，美國聯儲局將實施近30年以來最激進的貨幣緊縮政策，除了已於3月加息0.25厘外，聯儲會議紀要更暗示可能在5月會議上加息0.5厘、並開始縮表。市場估計年底前聯儲局共加息2.25厘。

聯儲局又暗示，將以每月最高950億美元的幅度縮小資產負債表，進一步收緊整體信貸，加上歐美將對俄羅斯實施新制裁，股票基金回落。今年股票及債劵基金表現低於眾多投資者的預期，俄烏戰爭及加息令股票基金表現差強人意，讓機構和個人投資都變得不易。

聯儲局繼續為貨幣政策正常化過程引導市場預期，2022年整體海外流動性或將穩步收緊，對科技基金造成一定擾動，但發生系統性風險的概率較低。

今年國際油價較去年進一步上漲，未來新冠肺炎對全球經濟的影響會逐漸減弱，今年工業生產將持續修復，而主要經濟體在疫後會快速復甦；通脹在2022年下半年難以見頂，估計要到明年才開始回落及減少對經濟的壓力。

目前原油價格水準維持高位波動，供需矛盾及運力缺乏的情況仍存在。若疫情進一步弱化，全球出行需求將穩步復甦，而供給端和運輸環節的緊缺，油價將延續强勢。投資方向，以原油、貴金屬等大宗商品相關資產為主基金仍為未來3季投資熱點。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉