陳樂怡：恒指料隨外圍反覆　短線或考驗21364點水平

美國聯儲局3月議息會議紀錄顯示，當局最快5月縮表，每月上限為950億美元，符合預期。許多委員認為，若非俄烏戰爭爆發，當局應在3月加息0.5厘。觀乎美股反應負面，市場除了逐步計及鷹派聯儲局的因素，並關注歐美對俄羅斯加強制裁的影響，包括俄羅斯債務違約風險、能源價格升勢。

目前歐洲天然氣面臨結構性供應缺口，而美國釋放戰略原油儲備亦並非長遠可持續的舉措，預期上游能源、原料價格還會在高位徘徊。內地3月製造業及服務業PMI疲弱，市場充份預期第2季將會放水，穩增長措施加碼，但仍視乎政策何時推出，以及執行力度有多大。出爐前，相信繼續可為大市底部帶來支持，恒指短線跟隨外圍反覆，有機會考驗20天線支持(21,364點)。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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