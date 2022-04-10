陳樂怡：恒指料隨外圍反覆 短線或考驗21364點水平
2022年04月10日 07:15
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美國聯儲局3月議息會議紀錄顯示，當局最快5月縮表，每月上限為950億美元，符合預期。許多委員認為，若非俄烏戰爭爆發，當局應在3月加息0.5厘。觀乎美股反應負面，市場除了逐步計及鷹派聯儲局的因素，並關注歐美對俄羅斯加強制裁的影響，包括俄羅斯債務違約風險、能源價格升勢。
目前歐洲天然氣面臨結構性供應缺口，而美國釋放戰略原油儲備亦並非長遠可持續的舉措，預期上游能源、原料價格還會在高位徘徊。內地3月製造業及服務業PMI疲弱，市場充份預期第2季將會放水，穩增長措施加碼，但仍視乎政策何時推出，以及執行力度有多大。出爐前，相信繼續可為大市底部帶來支持，恒指短線跟隨外圍反覆，有機會考驗20天線支持(21,364點)。
策略上，維持偏好盈利能見度較高、低估值、高派息的防守股。國務院常務會議早前要求，部署用好政府債券擴大有效投資，下一步要更好發揮專項債效能。預期基建投資將會加大，基建、建材相關板塊繼續獲資金流入，關注中國中鐵(00390)、海螺水泥(00914)及鞍鋼(00347)。
另外，市場憧憬內地第2季放水，加上內房調控政策最嚴厲日子已過，刺激近期內房板塊向上。然而，在新一波疫情打擊下，3月銷售數字普遍疲弱。與此同時，上半年債務到期壓力仍重，儘管信貸及調控環境吹暖風，但投資者宜謹慎選擇個股，偏好國企、央企背景的房企，包括中國海外(00688)、華潤置地(01109)及越秀地產(00123)。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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