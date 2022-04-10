葉尚志：比亞迪修復能力最強　建議呢個位分注買入...

港股繼續區間反覆的運行發展，恒指的支撐位維持在21,200點，而反彈阻力區則仍見於22,500至23,500點之間。

市場焦點放在美國聯儲局的後續貨幣緊縮政策上，對於5月會議或加息0.5厘，以及開始縮表，都表示關注。事實上，港股已從3月中的階段性底部18,235點、反彈修復了有逾4,000點。在反彈修復過後，加上不明朗因素未能消除，操作上，建議要開始提高警惕性、逐步多加注意防守了。

美國正收緊貨幣政策，情況對於高估值增長股會構成壓力。然而，新能源汽車行業仍處於未來10年的黃金賽道上，是有能力穿越貨幣周期的品種。正如我們一直指出，比亞迪股份是新能源汽車的行業龍頭，銷售市佔率以及全產業鍊都處於領先位置。公司亦已正式宣布，自3月起停止燃油車的整車生產，估計對公司的未來聚焦發展及資源分配，可帶來正面作用。建議可在225元以下分注買入，中線目標看280元，止蝕於180元。

第一上海首席策略師葉尚志