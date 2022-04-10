郭家耀：食正國策　中集安瑞科盈利及估值料再上升

發改委日前出台氫能產業發展中長期規劃(2021至2035年)，目標至2025年，燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設一批加氫站；可再生能源製氫量達到每年10萬噸至20萬噸，成為新增氫能消費的重要組成部分。發改委指，要重點發展可再生能源製氫，嚴格控制化石能源製氫。合理把握產業發展進度，避免無序競爭，有序推進氫能基礎設施建設。

規劃目標，到2025年形成較為完善的氫能產業發展制度政策環境，產業創新能力顯著提高，基本掌握核心技術和製造工。到2030年，形成較為完備的氫能產業技術創新體系。到2035年，形成氫能產業體系，構建涵蓋交通、儲能、工業等領域的多元氫能應用生態。

規劃又顯示，中國是全球最大製氫國，年制氫產量約3,300萬噸，其中達到工業氫氣質量標準的約1,200萬噸，但相較於國際先進水平，仍存在產業創新能力不強、技術裝備水平不高，產業發展形態和發展路徑尚需進一步探索等問題和挑戰。

今次是中央第一個國家級的氫能長期發展規劃，為內地氫能商業化提供清晰路徑。由於氫能擁有高能量密度、可儲存和無碳的特性，預計在中國的減碳和能源轉型中發揮重要作用，作為工業燃料、重型運輸和季節性儲存，氫能的發展將進一步推動對可再生能源的需求，可密切注視相關發展及投資機會。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)