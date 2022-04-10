【星期一‧炒啲乜】復活假臨近交投料淡　恒指彈力有限？

美國10年期債息升穿2.7厘，創3年高位；另市場預期本周公布的美國3月份通脹將進一步漲至8.4%，勢再創逾40年新高，為避免出現滯脹，聯儲局將大幅加息、並加快下月收水速度。投資者觀望後市前景，美股三大指數全周反覆偏弱，其中納指挫逾3.8%表現最差。

至於本港新冠疫情雖呈下降趨勢，但仍受累於地緣局勢波動、全球通脹壓力、中美關係多變等因素，恒指受制22,000點關，全周累跌167點。

展望本周，因應復活節假期，港股只有4日市，時富財富管理董事總經理姚浩然料交投相對淡靜，下方支持位為21,400至21,500點；而內地疫情嚴峻，即將公布3月多項重要經濟數據，包括消費物價指數(CPI)、生產物價指數(PPI)及進出口表現，投資者入市前，宜參考以下專家的財經分析及建議，以確保風險可控，免於損失。

1、【曜熊理財：大宗商品資產基金仍為未來投資熱點】

2、【陳樂怡：恒指料隨外圍反覆 短線或考驗21364點水平】

3、【葉尚志：比亞迪修復能力最強 建議呢個位分注買入...】

4、【郭家耀：食正國策 中集安瑞科盈利及估值料再上升】