彈性制裁？日本擬與俄羅斯展開漁業談判

自俄羅斯入侵烏克蘭後，多個親西方國家相繼對俄發起制裁。然而，個別國家會因應自身「特殊情況」，在制裁俄羅斯的同時仍要保持合作。其中態度相對強硬的日本，正安排與俄展開漁業談判。

由於許多魚群在俄羅斯的河川生長，所以日俄兩國政府每年進行漁業談判，決定漁獲量等捕撈條件。日本媒體報道，北海道太平洋的鮭魚和鱒魚捕撈作業，以往大多是在4月10日開始解禁。但受到俄羅斯入侵烏克蘭的影響，今年日本與俄羅斯之間的漁業談判尚未開始，讓日本漁民萬分焦急。相關人士透露，日俄政府正在協商傾向安排4月11日展開漁業談判。

報道指出，包括日本在內的多個國家，目前正對俄羅斯實施嚴厲制裁，日俄在此背景下進行漁業談判，實屬罕見。一般認為，日本水產廳為了確保漁業權益，很難迴避與俄羅斯進行漁業談判。然而，俄羅斯對日本的制裁強烈反彈，即使雙方展開漁業談判，最終也可能不歡而散。

由於日俄漁業談判尚未展開，未知何時可以解禁，日本漁民只有等待。據報，在日本東端的納沙布岬附近、根室市齒舞漁港，可看到10多艘漁船停泊在岸邊。設於札幌市的太平洋小型鮭魚及鱒魚漁業協會表示，希望參加本季捕撈作業的北海道漁船有19艘，較去年少12艘，今後可能持續減少。除了近年捕撈收成減少外，日俄關係惡化亦導致漁業前景難以預測。