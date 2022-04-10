中原料次季商舖租賃交投回升　核心區舖租跌兩成

本港工商舖市場受累於第5波疫情，首季的租賃成交大跌，據中原(工商舖)資料顯示，期間僅共錄得約4,263宗租務成交，涉及總金額約2.84億元，兩項數字都下挫，其中涉額較去年第四季及去年同期下跌約25%及約26%，而當中以舖位物業跌幅最顯著。

數據指出，今年首季工商舖租賃宗數較2021年第四季減少約14%，與去年同期對比亦下跌約15%。該行商舖部董事黃偉基表示，租賃市場於3月份受疫情影響最大，成交價量持續下滑，其中舖位市場只錄約775宗租務成交，較去年第四季下跌約23%，按年更急降約42%。而上季商舖成交金額約8,664萬元，按季下跌約27%，與去年同期比較，亦大幅減少約37%。

黃指出，商舖租賃需求放緩，令各核心消費區商舖空置率繼續在高位徘徊，銅鑼灣區自2021年10月起舖位空置率已連續多月維持約5%水平，3月達約5.35%，至於中環區同樣於約14%水平徘徊，多月來未見明顯改善，最新錄約13.54%。

他預期，第二季商舖租賃交投量會回升至約5,000宗，當中商舖成交量可反彈至約1,200宗，惟核心區舖租金仍會下調約20%，民生區舖租則跌約10%。