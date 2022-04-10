丁財兩旺！新地旗下15大商場生意升兩成

新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示，抗疫多時的市民消費意欲破冰回熱，新地15大商場首階段推出800萬港元多重消費獎賞，令商場人流回升至疫前水平。當中，電子影音、金飾珠寶及個人保健產品商戶，平均生意比上月至少升20至30%。

她續指，觀塘apm電子品牌商戶在高峰期有逾百人排長龍等入店。而其他地區商場如大埔超級城、元朗廣場等，亦有珠寶商戶分享，營業額升幅按月升至少50%。由於有消費券帶動下，配合商場密集式的優惠獎賞及創意互動體驗，加上復活節即將來臨，預計今年第二季商場人流生意表現將較第一季理想。

此外，新鴻基地產代理租務部助理總經理許嘉雯亦指，沙田新城市廣場加碼推出逾1,000萬元商場電子禮券惠及市民，消費券派發日後首周六，成功為商場帶動25%人流及消費額有雙位數字增長。她續稱，市民的消費意欲明顯地提升，與消費券派發前相比，場內人流有大幅度增加，餐飲、電子產品及珠寶鐘錶商户相對明顯，相信首周末人流與上周相比可達至30%升幅。